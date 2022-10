Deník má dokument k dispozici. Je zřejmé, že členové APK LH, kteří si před nedávnem po řadě let nechali vrátit vládu nad extraligou, se budou dohadovat o penězích z tučných měšců sázkových kanceláří.

Obří problém. Pardubice na ledě září, v zákulisí se hraje o budoucnost Dynama

Právě o sázkovky totiž jde. Nad nejvyšší hokejovou soutěží má v tomhle směru jasný „patronát“ společnost Tipsport, shodou okolností i vlastník agentury BPA, letitého držitele marketingových práv na extraligu.

Otázka je jasná: co když chce klub podepsat sponzorskou smlouvu s jinou sázkovou kanceláří?

Povoleny jsou tři výjimky, pokud si je kluby dokážou vyjednat. Momentálně jde o Spartu Praha, Dynamo Pardubice (v obou případech partnerství s Fortunou) a Kometu Brno (Betano). Na další sezonu by mělo jít o Spartu, Liberec (Fortuna) a jednoho z dvojice Kometa a Motor České Budějovice (rovněž Fortuna).

A zde je kámen úrazu. Přestože se tyto kluby údajně domluvily na výjimce z výjimky, ostatním konkurentům se narušení prostředí zrovna nepozdává.

Jako roční plat dvou hvězd

BPA si to uvědomuje, i proto přišla s nabídkou změny stávající smlouvy v tom smyslu, že výjimky z exkluzivního partnerství v oboru hazardu by mohly být víc než tři, s tou nemilou výhradou, že každý další klub by kvůli tomu obdržel o 4 000 000 korun méně ze společného marketingového měšce.

Čtyři „melouny“? To už jsou v tuzemském hokeji nezanedbatelné peníze, roční plat dvou výjimečných hráčů.

Komu by se chtělo dobrovolně se o tuto sumu připravit? A bude to pro ročník 2023/2024 Brno, nebo Budějovice?

Jágr připustil konec kariéry. Nemám chuť ani motivaci, přiznal slavný útočník

Faktem zůstává, že poměry v českém hokeji a konkrétně milionové tanečky v režii BPA jsou dlouhodobě terčem kritiky. Předním nespokojencem je vedle hráčské asociace především majitel pardubického Dynama Petr Děděk, který stále odmítá podepsat novou smlouvu s agenturou (jež je podmínkou k držení extraligové licence). I proto už Dynamo není mezi šťastnými majiteli výše zmíněné výjimky pro další ročník.

„Když to otočíme, tak kluby, které smlouvu podepsaly, můžou mít problém, že mají v ruce smlouvu, která je v rozporu s právními předpisy. Dynamo se chová s péčí řádného hospodáře,“ uvedl Dědek, který na BPA i APK LH delší dobu útočí, vede se i soudní spor.

Někdy zkrátka bývá dění v šeru kanceláří stejně dramatické jako na ledové ploše.