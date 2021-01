V neděli nad Vítkovicemi třikrát vedli, ale soupeř pokaždé vyrovnal. Naposledy pouhou minutu a půl před koncem. V prodloužení byl lepší soupeř, domácí ale podržel gólman Strmeň. Nájezdy Motor zvládl poprvé v sezoně, když se trefili Pýcha s Doležalem, hosté recept na pozorného Strmeně nenašli.

„Vyhráli jsme podruhé v řadě, ale potřebujeme pracovat na tom, abychom tyhle zápasy uměli dotáhnout do konce za tři body,“ uznal i trenér vítězného celku Václav Prospal. „V některých fázích jsme byli lepší my, v jiných soupeř. Vyrovnávací gól jsme dostali minutu a půl před koncem a v prodloužení jsme mohli koupit další. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli na nájezdy, které nám vychytal Honza Strmeň,“ dodal.

Nejen vyrovnávací branka v závěru základní hrací doby, ale také vítkovický gól na 2:2 pouhou půlminutu po začátku třetí třetiny byl dost šťastný. Schleissovu přihrávku trefil Krenželok do sítě přímo ze vzduchu. „Takové góly padají. Jsme přesně v rozpoložení, že je dostáváme. Z toho se ale musíme dostat. Nijak jinak zkušenosti nezískáme,“ má kouč jasno. „Že nám to tam spadne minutu a dvacet šest vteřin před koncem, to mě samozřejmě štve. Musíme se naučit tyhle zápasy dohrávat až do konce,“ má jasno.

Roli už hraje ve velké míře i psychika hráčů. „Pochopitelně. Kluci nejsou roboti a podobných zápasů už byly spousty. Ale výhra po nájezdech je další krůček k tomu, jak se zvednout. Je třeba pracovat dál,“ burcuje.

Podruhé v sezoně dostal od začátku zápasu šanci v brance Jan Strmeň a podruhé dovedl svůj tým k vítězství. Před nájezdy se ale rozcvičoval i jeho kolega Jiří Patera. „Určitě jsem nechtěl střídat. Nevěřím, že studený gólman může vletět do nájezdů a vychytat je. Nebyl důvod Honzu Strmeně střídat. Odchytal další dobrý zápas a jsem i za něj strašně rád, že vychytal i nájezdy a máme druhý bod. Ale přál jsem si tři,“ pochválil výkon gólmana, kterou svou trochu nečekanou šanci pořádně chytil za pačesy.

Vítkovičtí byli na jihu Čech už od soboty a v žádném případě se domů přes celou republiky nechtěli vracet s prázdnou. „Chtěli jsme hrát aktivně a napadat rozehrávku soupeře, což se nám v první třetině celkem dařilo. Bohužel neumíme vsítit branku ze šancí, které se vytvoříme,“ litoval jeden z vítkovických asistentů Radek Philipp.

S respektem hovořil vítkovický trenér i o výkonu soupeře. „Ve druhé třetině byly Budějovice lepší. Tam bych byl k našemu výkonu hodně kritický. Třetí byla vyrovnaná, v prodloužení jsme mohli vsítit branku. Bohužel se nám to nepovedlo a musíme domácím pogratulovat ke dvěma bodům,“ zhodnotil utkání.

Po mistrovství světa dvacítek v Edmontonu by mohli být volní kromě Martina Beránka, který se určitě vrátí, také kmenoví hráči Motoru Šimon Kubíček a Pavel Novák. „Bavíme se o tom s vedením klubu. Podle původních informací chtěli oba po dvacítkách zůstat v Kanadě a vrátit se do svých týmů v WHL. Museli by mít také nějakou smlouvu s klubem. Není to jenom tak, že s námi začnou trénovat. Musíme se o tom poradit. A musí to také vzejít od těch hráčů. Není to jenom tak, že zavolá jejich agent. Sám hráč by měl přijít, že tady chce hrát do konce sezony. A pak se budeme bavit o tom, jestli je vůbec lepší než kluci, které tady máme,“ nechce Prospal předbíhat.