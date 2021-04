V době hokejového půstu a covidových problémů spustil web hokejového klubu HC Tábor pro fanoušky takzvanou Zpovědnici, kde mohou se svými dotazy oslovit aktuálně vybrané kvarteto hráčů druholigového A-týmu. V tomto týdnu odpověděl na níže uvedené fanouškovské dotazy také zkušený obránce Tomáš Pařízek. Muž, který byl jednou z nejvýraznějších posil pro minulý druholigový ročník, ale vinou pandemie naskočil se svými spoluhráči pouze do tří mistrovských utkání.

Tomáš Pařízek v akci. | Foto: Tomáš Danko

Proč jste se před minulou sezonou rozhodl opustit Chance ligu a působit v Táboře?

Sezonu před tím jsem právě v Chance lize strávil. Když jsem si to ale potom nějak dával dohromady, už mi to vůbec nedávalo smysl. Za svoji krátkou kariéru jsem se dost nacestoval, všechno bylo fajn a něco mi to určitě dalo. Pokračovat někde v Chance lize by pro mě ale bylo smysluplné někde blízko Českých Budějovic, což nikde momentálně není, a nebo za lukrativních podmínek někde jinde. O ty jsem si ale popravdě tou sezonou před tím nijak zvlášť neřekl. Ani rozšiřování a úroveň Chance ligy tomu vůbec nenahrávaly. Tábor mě tedy oslovil a naplnil moje představy.