Do extraligy jste nepostoupili, cíl pro sezonu se vám tak splnit nepodařilo. Spousta věcí se ale přesto podařila. Jaký je váš pohled na nedávno skončený ročník?

Na sezonu se dá dívat z několika úhlů. Tím prvním je postup do extraligy. Z tohoto pohledu musíme jasně říct neúspěšná. Dostat se do extraligy je mimochodem náš dlouhodobý cíl, ze kterého nehodláme ustoupit. Druhý úhel pohledu je zařazování mladých hráčů. S tím panuje maximální spokojenost. Mladíci letos dostali odpovídající příležitost. Martin Beránek se stal nedílnou součástí prvního týmu a celkem dostalo šanci v áčku osm hráčů naší mládežnické akademie. Což je paráda.

Byl jste spokojen s herním projevem týmu?

Chtěli jsme hrát hokej, který jsme pojmenovali AAA. Nelze říct, že všechna A byla splněna. Aktivní a bruslivý hokej jsme jednoznačně hráli. To jsme splnili. Agresivní hokej jsme produkovali hlavně ze začátku sezony. Postupem času agresivity ubývalo. Tam musíme trochu přidat. Jako atraktivitu si představuji především krásné gólové akce, tam musíme přidat nejvíc, protože gólů mělo být jednoznačně víc.

Mělo podle vás mužstvo kvalitu na to, aby postoupilo do extraligy?

To je hodně těžká otázka. Co si myslíte vy?

Já myslím, že ne.

Podle mého se síla kádru nepoznává na papíře, je to ale důležitý předpoklad. Když porovnám papírovou sílu našeho loňského týmu s tím, který jsme měli o rok předtím, tak bych také musel říct, že ne. O vítězství se ale nerozhoduje u stolu nebo na papíře, ale na ledě. S několikatýdenním odstupem od konce sezony a i přes vědomí výsledku baráže mohu říct, že nebylo vůbec nemožné s tímto týmem postoupit. Malinko štěstíčka, které jsme měli na své straně v semifinále play off se Vsetínem, a série pak vypadala jednoduše, se od nás v barážových utkáních odklonilo. Zpravidla jsme dostali první gól, který výrazně ovlivňuje vývoj klíčových utkání. Hned v úvodním duelu baráže v Pardubicích jsme si v první minutě dali vlastní gól, což potom svým způsobem ovlivnilo celý průběh prolínací soutěže. Tým si jistě za svoji bojovnost a odhodlání bojovat do poslední vteřiny postup zasloužil. Chybělo ale trochu víc hokejovosti, možná síly, brankáři soupeře byli vždy o malinko lepší než ti naši. A i to štěstí.

Pět uhraných bodů ve dvanáctikolové baráži je ale prostě málo.

Pět bodů je zoufale málo. Ale v první polovině baráže jsme odehráli až na duel na Kladně všechny zápasy herně velmi vyrovnané a třikrát jsme prohráli o jediný gól. Často jsme dotahovali, ale body jsme zkrátka a dobře nezískávali.

Jak hodnotíte první sezonu u mužstva v podání trenérské dvojice Václav Prospal – Aleš Totter?

Příchod nového trenérského týmu v čele s Vencou Prospalem přinesl věci, které jsme očekávali. Že se bude tvrdě pracovat, tým bude dobře fyzicky připravený a Vašek hráčům nic neodpustí. Potvrdilo se, že se mužstvo naučilo bojovat až do poslední minuty a nechtělo prohrávat.

V čem nový trenérský tým naopak nesplnil očekávání?

Venca trénoval dospělé na klubové úrovni první sezónu. Určitě nasbíral spoustu zkušeností, které zúročí v příští sezoně. Ale nepostoupili jsme.

Jeden z hlavní partnerů klubu Madeta se ústy svého generálního ředitele Milana Teplého v rozhovoru pro Deník nechal slyšet, že vašemu klubu chybí vize. Jakou má tedy Motor vizi?

Náš klub je tu pro fanoušky, fanoušci jsou u nás na prvním místě. Chceme být nejpopulárnější sportovní klub v regionu. Další ze základních bodů naší koncepce je zařazování hráčů naší mládežnické akademie do seniorského týmu. A letos to fungovalo výborně. Jedině tak má nemalá investice do výchovy hráčů v naší akademii smysl. Přejeme si, aby náš kádr prvního týmu byl plný jihočeských hráčů, pokud to bude jen trochu možné. Nespornou vizí našeho klubu je také jeho ekonomická stabilita. A samozřejmě rovněž chceme hrát trvale nejvyšší soutěž a produkovat AAA hokej, který se líbí fanouškům. Těší nás naše plná Budvar aréna. To je směr, kterým se klub s větším či menším úspěchem ubírá vlastně od samotného začátku v roce 2013.

Dle vyjádření pana Teplého se zdálo, že by byl ochoten navýšit sponzorský příspěvek v případě, že byste přivedli do týmu silnou pětku hráčů, která by mužstvo dokázala vytáhnout do extraligy. Proč takové hráče nepřivedete?

Už několik let hospodaříme tak, že máme vždy připravené nějaké finanční prostředky, abychom mohli v průběhu sezony kádr posílit. Zatím jsme se nedostali do stavu, abychom měli hráče X připraveného v prosinci nebo v lednu a neměli na něj peníze. Pokud by se tak stalo, o štědré nabídce pana Teplého samozřejmě víme.

Je to tedy především otázka nabídky hráčského trhu?

Jednak, a pak především ochota hráčů jít do druhé nejvyšší soutěže. Rozdílové hráče chce každý a oni vcelku logicky dávají přednost extralize. Hráči v nejlepších hokejových letech o první lize vůbec neuvažují. Snad jedině ti, kteří jsou už za vrcholem svých kariér a mají vztah ke klubu. Díky tomu se nám v minulosti podařilo přivést hráče jako jsou Venca Nedorost, Filip Novák, Zdenek Kutlák, ale i Petr Vampola, který přišel díky osobní vazbě na některé naše kluky. To jsou všechno hokejisté, kteří prošli národním týmem a dva z nich získali i titul mistra světa. Přesto jsme ani s nimi v kádru nepostoupili.

To jsou ale hráči, kteří nepřišli kvůli penězům.

Přesně tak. Rozhodla jejich chuť pomoci svému „rodnému“ klubu, nebo jiná speciální motivace. Pokud bychom měli přivést pětku, která by nás s jistotou vytáhla do extraligy, i když ani tak jistotu nikdy nemáte, protože je to sport, pak se nejedná o hráče, jejichž smlouvy jsou v řádech statisíců či miliónů, ale spíš v řádech deseti miliónů. Pochybuji, že právě o takových se můžeme bavit. Něco jiného je ale přivést rozdílové hráče na posledních pár týdnů sezóny. A opět podotýkám, že i zde je klubismus nezbytný. Příklad Tomáše Plekance je jasný, do Motoru by první ligu hrát nešel. Dohrával na Kladně, třebaže nabídka od Brna byla bezpochyby jak finančně, tak sportovně mnohem zajímavější. Ale i takové podobné hráče jsme letos rozjednané měli. Mohu říct, že výše jejich odměny za dohrání sezóny v Motoru jejich angažování nezhatila.

Skutečně není možné sehnat pro boj o postup rozdílové hokejisty?

Určitě to možné je, kluby přeci postupují a sestupují. Není to ale samozřejmě jenom o rozdílových hráčích. Je to o celém týmu, klubu. Nám se zatím ale vše potřebné k postupu v jeden čas nesešlo. Jeden rok chybělo to, jiný zase něco jiného.

Podobně jako v minulých letech jsou po Budějovicích stále silněji slyšet hlasy, že váš klub stejně do extraligy postoupit nechce a vyhovuje mu hrát před plným stadionem na špičce první ligy. Dokážete tyto názory vyvrátit?

Asi nedokážu. Pomalu před každou sezónou si za cíl klademe postup, a přesto má někdo za to, že postoupit nechceme. Ti, co to tvrdí, si asi myslí, že ve vedení klubu sedí parta blbců, kteří si neumějí spočítat jedna a jedna. A že to nejsou sportovci. Za prvé, my všichni jsme sportovci a toužíme vyhrávat. Ani jeden z nás není spokojený s tím, že hrajeme až druhé housle. Chceme hrát extraligu a být ve skupině top týmů. Ne se, když to řeknu trošku neuctivě, plácat v první lize. Hrozně nás to štve. Druhý pohled je ekonomický. V extralize je pro nás mnohem snadnější přísun peněz. Jak se vyjádřil i pan Teplý, že není zvědavý, abychom hráli v Benátkách a v Kadani. Má pravdu. I naši ostatní partneři logicky chtějí, abychom byli vidět ve větších městech a nesrovnatelně častěji v médiích. A to přináší právě extraliga. Pak jsou ochotni i připlatit. Postup do extraligy znamená i téměř desetimilionový příspěvek do rozpočtu od agentury BPA.

Vyšší by byl i příjem ze vstupného?

Samozřejmě. Permanentky a vstupenky bychom pochopitelně v extralize prodávali za vyšší cenu než v první lize. Hlad v Budějovicích po hokeji je zaplaťpánbůh veliký, a pokud našim fanouškům přivedeme extraligu, kterou tak strašně chceme, tak přeci nepřestanou chodit na Spartu nebo Brno, když chodili na Kadaň nebo Porubu. A jsem přesvědčen, že zatímco i teď jsou naše příjmy ze vstupného skvělé, tak bychom je byli schopni téměř zdvojnásobit. Výhody ekonomické i sportovní jsou tedy jednoznačné. Proto vůbec nechápu, jak může někoho napadnout, že nechceme postoupit, a ještě takový nesmysl roztrubovat.

Odrazil se další nepostup do extraligy na menší přízni sponzorů pro příští sezonu a třeba i na menším diváckém zájmu?

Permanentky jsme zatím prodávat nezačali, takže to nevíme. Co se týká klíčových partnerů, tak s městem České Budějovice nám běží víceletá smlouva. S ČEZem by mělo být také všechno tak jako v minulosti. S tím, že jako každoročně definitiva přijde až koncem června. Podpis smlouvy s Budvarem očekávám v nejbližších dnech. Dobře vypadají jednání s Motorem Jikov a Energií AG či FCC. Jedinou opravdu neznámou je zatím Madeta, ale ani v případě pana Teplého nevěřím, že se k nám obrátí zády.

Kádr týmu vypadá, že by mohl být silnější než v minulé sezoně?

Ano, vypadá. Mohu-li si dovolit citovat hlavního trenéra Vaška Prospala, tak je zatím velmi spokojen s tím, jak se vyvíjí doplňování kádru pro příští sezonu.

V příští sezoně se poprvé po několika letech nebude hrát baráž a postup do extraligy si zajistí vítěz prvoligového play off. Vítáte tuto změnu?

Přímý postup kvitujeme. Cesta nahoru není ani tak jednoduchá, ale přece jen bude jednodušší, než bylo procházet play off a baráží. To říkám s vědomím toho, že celé řadě prvoligových týmů se to podařilo, a nám zatím ne. Mně osobně by se ale přece jen ještě víc líbil model, ve kterém by postupoval do extraligy vítěz základní části první ligy. Být nejlepším týmem v padesáti osmi kolech vypovídá o skutečné výkonnosti týmu. Play off je relativně krátká soutěž a její výsledek může významně ovlivnit marodka nebo třeba krátkodobí pokles výkonnosti gólmana. Jak často získává vítěz základní části ELH titul mistra?

Baráž byste úplně zrušil?

Ne. Baráž se stejně tak jako play off těší skvělým diváckým návštěvám. Představoval bych si, že po základní části první ligy vítěz postoupí přímo do extraligy a sezonu klidně skončí na začátku března. Alespoň bude mít dostatečný prostor na přípravu na extraligu. Finalisté play off první ligy by pak šli do nějaké formy baráže, třeba jen šestikolové, proti týmům ze spodku extraligy. Nebo nějaké série systémem play off. Pokud chceme mít kvalitní první ligu, tak vůbec není na škodu, když bude větší propustnost mezi extraligou a druhou nejvyšší soutěží. Svoji představu jsem ale vůbec nepromýšlel do detailů, takže netuším, jak by nastíněný model vycházel například ve vztahu k termínové listině extraligy a první ligy. Zda by to vůbec bylo kdy odehrát.