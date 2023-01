"Vyjednat mnohamilionový kontrakt pro hokejový klub, to je obvykle výsledek několikaleté práce. I my jsme zejména po postupu do extraligy vedli mnohá intenzivní jednání a nakonec se nám podařilo najít generálního partnera přímo v portfoliu našich stávajících sponzorů. Díky tomu, že je pan Baloun dlouhodobě v kontaktu s obchodním manažerem Petrem Míškem, zná naši práci a spolupracuje s námi už prakticky celou dekádu, bylo naše domlouvání velmi příjemné. Opravdu si velice vážíme toho, že se rozhodl Motor takto výrazně podpořit v době, která není pro nikoho jednoduchá," popsal cestu vedoucí k novému partnerství generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Pavel Baloun pak vyslovil svá přání do budoucích sezon, které budou spojeny se jménem jeho společnosti Banes: "Rádi bychom přispěli k tomu, aby byl se Motor pevně usadil mezi hokejovou elitou, kam historicky patří. Tak jako jsme se vždycky snažili, aby si slovo Banes lidé spojili se slovy jako poctivost a kvalita, stejně tak bych si přál, aby lidé vnímali i spojení Banes Motor České Budějovice. Pokud si Motor vezme za svou filozofii Banesu, která zní - co dokáží a umí druzí, to musíme dokázat a umět i my - může se s trochou nadsázky stát i mistrem extraligy. Věřím, že naše spolupráce, která byla prozatím uzavřena na dvě sezony, bude ještě mnohem delší, pokud bude ekonomická situace naší společnosti příznivá a naše spolupráce přinese i lepší výsledky a postavení Motoru v horní polovině tabulky."

Prezident klubu Roman Turek po podpisu nové smlouvy také netajil svou radost. "Na celé spolupráci si vážím i spojení jihočeské firmy s naším jihočeským klubem. Motor byl vždycky výkladní skříní sportu našeho regionu a podobná propojení nemají jen obchodní charakter, ale ukazují, že Motor je pro jižní Čechy důležitým symbolem, který spojuje fanoušky hokeje na jihu Čech v jednu velkou sportovní rodinu," pochvaloval si zisk nového generálního partnera mistr světa, vítěz Stanley Cupu a od roku 2023 i prezident klubu Banes Motor České Budějovice Roman Turek.