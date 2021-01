Opakuje se to jako roční období. Soupeř chválí hru českobudějovického týmu, dost dobře nechápe, jak může být v tabulce tak dole, ale body na své konto si ze vzájemného utkání připíše on. Motor skutečně v převážné většině extraligových zápasů za svými protivníky herně nijak výrazně nezaostává, ale když už přestal zbytečně faulovat a dělat laciné nováčkovské chyby z nezkušenosti, tak zase doplácí na jalovou koncovku.

Jako teď s Pardubicemi, kdy zaznamenal čtyřicet střel na branku, dvakrát více než soupeř, ale dal z nich jediný gól. „Nejsme dostatečně produktivní a zbytečně tak prohráváme zápasy o gól. S jedním gólem se v této soutěži nevyhraje,“ smutně přikývne i trenér Václav Prospal.

Koncovka je věc, která mužstvo momentálně trápí nejvíc. „My prostě góly dávat neumíme,“ jen kouč bezmocně rozhodí rukama. „Góly padají z předbrankového prostoru a střelců je dneska strašně málo. Nemáme nikoho, jaký býval třeba pan Lála, který to bušil do šibenice každý zápas, když jsem se na něj chodil dívat jako malý kluk,“ připomene klubovou legendu.

Takového hráče ve svém týmu postrádá. „Neumíme to. Nechodíme do prostorů, kde to bolí a padají tam špinavé góly, když se ti nedaří. Všichni chtějí střílet one timery od mantinelu, jako to dělá Ovečkin. Ale ten je výjimečný. Já ho tady nemám a nemám žádného střelce, který by měl v této fázi sezony alespoň deset gólů. Buď nějakého takového hráče přivedeme, nebo budeme zápas hrát tak, jak je hrajeme. Budeme spoléhat na to, že soupeři vyschne prach a náš gólman si bude stát na hlavě. A naši obránci budou střílet góly tak, jak je střílejí doteď,“ pořádně se emotivní kouč rozpálil při dotazu na příčinu nízké produktivity jeho týmu.

Na postu gólmana vystřídal po třech zápasech Marka Čiliaka Jan Strmeň a svou roli zvládl. On v žádném případě viníkem porážky nebyl. „Nasazování gólmanů neplánujeme dopředu. U všech hráčů vycházíme z toho, jak aktuálně hrají. Nebudu říkat, že jsem byl šťastný za výkon, který Čilo předvedl v pátek v Olomouci. Jeden gól tam šel vyloženě za ním, a proto jsme do branky dali Honzu Strmeně,“ vysvětluje trenér. „Čilo předtím odchytal tři zápasy v řadě. Dva jsme vyhráli, jeden jsme hloupě prohráli. Dneska tak přišla řada na Honzu a on nám dal svým výkonem šanci s Pardubicemi vyhrát,“ ocenil Strmeňův výkon. „V této fázi sezony je to u nás úplně o něčem jiném než o gólmanech,“ zdůrazní.

O důležitosti zápasu Prospal velice dobře věděl. „Vnímali jsme to. Naše poslední dva zápasy byly tzv. o šest bodů. Bohužel jsme je oba prohráli,“ dobře si trenér uvědomuje vážnost situace.

Perníkáři si připsali v neděli třetí výhru v řadě, ale na jihu Čech skutečně nic světoborného nepředvedli. Tedy kromě výborného výkonu gólmana Milana Kloučka, který loni hostoval právě v Motoru. „První třetina z naší strany nebyla nejlepší. Byli jsme bez pohybu a soupeř bruslil daleko lépe než my. Ve druhé jsme se trochu rozjeli a zlepšili. Ve třetí části bych chtěl kluky pochválit za velkou obětavost, s jakou dokázali ubránit přesilovky soupeře, a dovedli jsme zápas do vítězného konce,“ zhodnotil utkání pardubický asistent trenéra David Havíř.

Poměr vyloučených byl 1:5, ale domácí dokázali využít jedinou přesilovku. „Naše vyloučení vycházela z tlaku Budějovic, které pořád prohrávaly o gól a tlačily se před branku. Z toho pramenily naše fauly. Ještě jednou bych chtěl ale klukům poděkovat, protože v oslabení bránili opravdu výborně. Každé vítězství je v extralize důležité,“ zdůraznil.