/FOTOGALERIE, VIDEO/ Začátek dubna trávili českokrumlovští lední hokejisté ročníku 2012 v rámci turnaje své kategorie v italském městě Fondo. Přivezli si odtud skvělé stříbrné medaile.

Nástup hokejistů HC Český Krumlov. | Video: HC Český Krumlov

Mladí Medvědi se představili na čtvrtém ročníku mezinárodního turnaje „EASTER CCM PUNTO HOCKEY BUNNIES CUP“ pro věkovou kategorii ročníku narození 2012 a mladší. Turnaj odehrálo sedm družstev, z toho čtyři z Čech a tři z Itálie.

Turnaj Jihočeši odstartovali na Velikonoční pondělí ráno. „Po předchozím náročném sedmihodinovém přesunu jsme do turnaje vstoupili prohrou 3:5 s týmem HC Piráti Chomutov. Věděli jsme, že pokud chceme pomýšlet na nějaký cenný kov, nesmí přijít žádné další klopýtnutí. To jsme ve druhém pondělním zápase splnili, když jsme porazili 6:2 první z italských týmů Young Lions Lana,“ vrátil se k úvodnímu dni turnaje vedoucí týmu Dan Hansel.

Tábor padl na nájezdy a končí. Do finále jde Havířov

Medvědi pak pokračovali v turnaji dalšími vítěznými zápasy. „Druhý den jsme začínali opět velmi brzy ráno proti silnému soupeři z HC Energie Karlovy Vary. Po urputném boji a výborné kolektivní hře jsme vyhráli 2:0. V odpoledním zápase nás čekal další italský tým HC Val di Fiemme, nad kterým jsme vyhráli jednoznačně 6:2,“ doplnil výsledky druhého dne vedoucí týmu a pokračoval: „Třetí den ráno jsme nastoupili proti velmi dobře hrajícímu celku Zastávka z Jihomoravského kraje. Po velké přetahované a nelítostném boji jsme zvítězili 10:5. Na závěr nás čekal nejslabší tým turnaje HC Piné z Itálie. Zápas jsme jednoznačně opanovali a protože Karlovy Vary, Chomutov i my jsme měli shodně po jedné porážce, tak rozhodovalo skóre. To hrálo v náš prospěch a základní část jsme vyhráli.“

Hokejisty Českého Krumlova však čekalo ještě finálové utkání a v něm se utkali znovu s Chomutovem. „Po urputném boji nakonec Medvědi z Českého Krumlova prohráli 1:2 a obsadili skvělé druhé místo,“ doplnil Dan Hansel.

Výsledkový servis z víkendového mistrovského fotbalu na Českokrumlovsku

Jihočeši se však prosadili i v individuálních soutěžích. „Zde jsme získali vítězství za nejrychlejšího bruslaře turnaje díky Oskaru Brožovi a dále vítězství ve střelbě na přesnost, kterou vyhrál Václav Kozák. Do All Stars týmu celého turnaje byli pořadatelem vybráni dva zástupci českokrumlovského hokeje a to Oskar Brož a Jakub Šída,“ vypíchl další úspěchy Dan Hansel.

„Za HC Slavoj Český Krumlov bych rád touto cestou poděkoval všem našim sponzorům a v neposlední řadě rodičům, kteří podporovali kluky nejen v Itálii, ale i doma. Největší poděkování však patří našim klukům, kteří na turnaji bojovali jako jeden muž. Jménem trenéra Miroslava Tejka, Martina Brože a mým, vám kluci děkujeme za odvedenou práci, reprezentaci našeho klubu a města Český Krumlov,“ pochválil hráče vedoucí týmu Dan Hansel.