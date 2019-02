Kladno – V duelu dvou adeptů na postup do baráže o extraligu prohráli hokejisté ČEZ Motoru ve 12. kole první WSM ligy na ledě Kladna 2:4. První čtvrtinu základní soutěže uzavřou v sobotu doma s Přerovem (17).

Přestože David Gába v posledním utkání s Karlovými Vary doslova čaroval, vrátil se do branky hostí po dvouzápasové pauze gólman číslo jedna Petr Kváča. Jinak dostala důvěru vítězná sestava z posledního duelu vydařeného duelu s Energií. Mimo hru zůstává trio marodů Mucha a F. a M. Novákové.



Jihočeši odehráli velmi dobrou první třetinu a zaslouženě ji vyhráli, byť nejtěsnějším rozdílem. O jediný gól se postarala v 5. min. dvojice Pavlin – Dostálek. Slovinský bek obkroužil Kopřivovu klec, posunul kotouč do brankoviště, kde se díky svému důrazu prosadil vysoký útočník. Domácí celek byl v úvodním dějství nebezpečný pouze při dvou vyloučeních Čermáka, ale obětavě bránící soupeř a pozorný Kváča v brance mu skórovat nedovolili.



Jenže hosté propásli vstup do druhého dějství. V jeho úvodu sice hráli přesilovku, ale bez výsledku a naopak na jejím konci málem sami inkasovali. Kladenská dvojice Přikryl – Strnad jela na jediného beka soupeře, ale Kváču nepřelstila.



O chvilku později už ale vyrovnáno bylo. Obrana Motoru zcela propadla, Kloz zůstal sám před Kváčou a neměl problém ho překonat.



Ve 26. min. Rytíři obrat ve skóre dokonali. Hosté byli nedůrazní před vlastním gólmanem a Kubík bekhendem zasunul kotouč za jeho záda. V polovině zápasu však bylo znovu vyrovnáno. V přesilovce se parádně od modré trefil obránce Pavlin a propálil vše, co mu stálo v cestě.



V úvodu závěrečné třetiny byl vyloučen českobudějovický Nedorost. Hosté se sice v oslabení ubránili, ale krátce po návratu svého lídra na led nechali volného mezi kruhy Strnada a ten zamířil přesně k tyči – 3:2.



To byla voda na kladenský mlýn. Domácí kontrolovali hru a měli i další šance. Dvě minuty před koncem nakonec dali i čtvrtý gól, když se přes Pavlina prosadil Redlich.



Závěrečná power play Jihočechů už nemohla na výsledku nic změnit.

Branky a nahrávky: 25. J. Kloz (Lorraine, Machač), 27. Kubík (Kehar, R. Přikryl), 43. J. Strnad (Kubík, Štindl), 59. Redlich (Kehar, F. Matula) – 5. Dostálek (Pavlin), 33. Pavlin (Čermák). Vyloučení: 3:3, využití: 0:1. Rozhodčí: Přikryl, Kašík – Kotlík, Polák. Diváci: 2003.

ČEZ Motor: Kváča – Fillman, Marcel, Kutlák, Vráblík, Pavlin, Pýcha – Čermák, Pajič, Nedorost – Dostálek, Galamboš, L. Květoň – Crowder, Toman, Heřman – Šulek, Doktor, J. Marek. Trenéři Stavjaňa, Štrba a Bombic.