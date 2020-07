Do domácí izolace putovali všichni hráči, trenéři, realizační tým a část vedení klubu, která má na starosti první tým. „Jedná se zhruba o padesátku lidí,“ přikyvuje generální manažer Stanislav Bednařík.

Zatímco áčko je v karanténě, mládežnické týmy normálně fungují. „Ale během pěti minut může být všechno jinak,“ hořce se Bednařík pousměje.

Budvar aréna je normálně v provozu. „V sobotu ji hasiči kompletně dezinfikovali. Z tohoto pohledu by mělo být všechno v pořádku,“ ujistí.

Někteří hráči už mají testovací odběry na nemoc Covid-19 za sebou, hlavní část týmu je absolvuje v úterý a ve středu. „Uvidíme, jak testy dopadnou. Od toho se bude hodně odvíjet. Alespoň myslím,“ přemítá Bednařík.

Co bude dál, si netroufá odhadnout. „Máme předepsanou dvoutýdenní karanténu, která by měla skončit šestého srpna. Taková je aktuální situace. Musíme se řídit pokyny Krajské hygienické stanice. Co ta řekne, to uděláme,“ má jasno.

Vážně ohroženy jsou také úvodní duely Generali Česká Cupu. Ten první měl Motor odehrát 4. srpna v Praze na Spartě, o dva dny později měl hostit Plzeň. „Zatím zápasy zrušené nejsou. Budeme čekat na vývoj situace,“ nechce Bednařík předbíhat.