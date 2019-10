Slavoj začal výborně a už ve 3. minutě se ujal zásluhou Ungera vedení, hosté však reagovali velmi rychle a vzápětí vyrovnali. Další velké šance krumlovského týmu zůstaly nevyužité především díky zákrokům brankáře Kříže, a tak se skóre měnilo až v 16. minutě, kdy se prosadil Vodička. Druhá část nabídla řadu vyloučených na obou stranách a pouze jediný gól, který padl do sítě domácího gólmana Spáčila. V poslední třetině krumlovský favorit zvýšil obrátky a pomohla mu i rychlá trefa hned na jejím začátku. Radomyšl tahala za kratší konec, znovu inkasovala a nepomohlo jí ani power play v závěru, při němž zasloužené vítězství pečetil do prázdné branky kapitán domácích Vondřich.

„V první třetině jsme byli lepší, ale nedokázali jsme to vyjádřit gólově. Místo 2:1 to mohlo být třeba 4:1, ale soupeře podržel brankář Kříž. Prostřední část byla rozkouskovaná častými vyloučeními a v plném počtu se hrálo málo, což nám nevyhovuje. V závěrečné dvacetiminutovce jsme se vrátili k tomu, co nás zdobilo v úvodní části, vytáhli jsme skóre na 4:2 a vítězství jsme pečetili v samotném závěru trefou při power play soupeře. První a třetí třetina byla podle mých představ a navázali jsme v nich na předchozí dobré výkony a výsledky. Mužstvo zdobí velká bojovnost a týmovost, což mě těší. Svědčí o tom třeba fakt, že jeden z našich hráčů byl velmi nepříjemně zasažena pukem do zubů, přesto i s tímto bolestivým zraněním utkání obětavě dohrál,“ zhodnotil duel českokrumlovský trenér Vilém Migl.

V dalším střetnutí se Slavoj představí v sobotu 19. října na ledě veselské Lokomotivy (17 hodin). „Veselí je náš tradiční protivník, zápasy bývají hodně vyhecované a bojovné. Nedá se předpokládat, že to nyní bude jinak. Očekávám duel plný osobních soubojů a doufám, že navážeme na naši vítěznou šňůru,“ přeje si krumlovský kormidelník.

Slavoj Český Krumlov – Sokol Radomyšl 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 3. Unger (F. Čížek, M. Lukeš), 16. Vodička (Unger, M. Lukeš), 41. Vondřich (Fučík, J. Krcho), 46. Michalec, 60. Vondřich (J. Krcho) – 4. J. Řehoř (O. Gába), 32. M. Hřebíček (O. Gába).

Rozhodčí: Hamr – Kubeš, Němec. Vyloučení: 7:10. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 128.

Č. Krumlov: Spáčil – F. Čížek, Gallistl, Břečka, Kutiš, D. Svoboda, Řepa – Fučík, J. Krcho, Vondřich, M. Lukeš, Unger, Klíma, Michalec, Hakl, Vodička, Berný.

Radomyšl: R. Kříž – M. Hřebíček, P. Procházka, Pěnička, Tintěra – Stauber, Jungbauer, Slavík, J. Řehoř, O. Gába, Šimoník, Strnad, Vlk, R. Volf ml.