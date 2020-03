Slavoj v základní části obsadil třetí místo, ale v úvodním kole vyřazovacích bojů na tento úspěch nenavázal. O pohledu na oba zápasy série i o příčinách vyřazení hovoří trenér českokrumlovských hokejistů Vilém Migl.

Hráčům Slavoje nevyšel především úvodní duel vyřazovací části na domácím ledě, který prohráli 2:5. Domácí tým nezastihl v optimálním rozpoložení a nedokázal zužitkovat ani přesilovky pět na tři, či pokračující čtyři na tři. V tomto směru jim strakonický protivník, který se před závěrem sezony posílil o některé hráče včetně druholigového píseckého pendla Bednaříka, uštědřil lekci, když zužitkoval hned tři z pěti početních výhod.

„První zápas se nám nevydařil. Hosté byli produktivnější i hokejovější a po zásluze zvítězili,“ konstatoval trenér Slavoje Vilém Migl.

Druhé utkání to úvodní předčilo ve všech směrech, byť nakonec po porážce 4:5 v prodloužení zavládl v řadách krumlovských hokejistů smutek z vyřazení.

„Byl to zápas, která nabídl všechny aspekty play off. Pohledný hokej, nasazení, napětí i góly, takže se divákům musel líbit. Pro nás skončil nešťastně. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát a vrátit sérii k nám, ale i tak musím všechny kluky pochválit,“ podotkl.

Krumlovský kormidelník si však neodpustil výtku směrem k arbitrům, kteří ve vypjatém závěru druhého střetnutí jeho tým poslali do oslabení. „Tři minuty před koncem třetí třetiny za stavu 4:3 pro nás rozhodčí necitlivě vyloučili našeho hráče za čistou hru do těla, když v rámci pravidel atakoval protivníka s pukem. Rozhodně to faul nebyl. Domácí z přesilovky vyrovnali a v prodloužení při hře tři na tři už to bylo vabank. My měli tři gólovky, ale neproměnili jsme je, Strakoničtí dvě a tu druhou po úniku využili,“ uvedl Vilém Migl.

V čem krumlovský kouč spatřuje hlavní příčiny vyřazení? „Trochu nám zvlhnul střelecký prach a na rozdíl od soupeře jsme nevyužívali přesilovky. Ale to už se s námi táhlo v závěru základní části a je to jeden z důvodů, proč jsme nedošli dál. Přesilové hry jsou totiž v play off důležitým aspektem,“ tvrdí kouč.

Paralelu s loňským vyřazením od Vajgaru ve stejné fázi soutěže však nevidí. „Myslím, že ne. Loni proti Hradci jsme měli v obou utkáních územní převahu, ale soupeř z ojedinělých akcí dával góly. Série se Strakonicemi byla otevřená a vyrovnaná. Nechci si stěžovat na to, že z loňského kádru zmizelo pět zkušených hokejistů, z toho dva elitní beci, ale tak to prostě je. V play off, které se hraje trochu jinak, se to pak projevilo. Bude chvíli trvat, než naši mladí hráči, kteří jsou jinak příslibem do budoucna, získají více zkušeností a převezmou roli tahounů,“ poznamenal Vilém Migl.

Trenér při hodnocení sezony cítí jistou rozpolcenost, neboť základní část z pohledu Krumlova dopadla velmi dobře. „Dlouho jsme byli druzí a až po dvou porážkách na konci jsme obsadili třetí místo, což byl po odchodu zmiňovaných zkušených hráčů výsledek nad očekávání. Pokud pro další ročník tým ještě trochu doplníme, věřím, že dojdeme dál,“ uzavřel.