Utkání mělo slavnostní úvod. Dres se symbolickým číslem 810 převzal útočník Jiří Šimánek, který překonal klubový rekord v počtu odehraných zápasů.

Do domácí branky se postavil Klouček a v obraně opět zaskočil univerzál Babka. Motor začal tak, jak se na lídra soutěže sluší a patří. Už v 6. min. M. Novák našel v přesilovce geniální přihrávkou Gilberta a ten už do odkryté klece otevřel skóre dvoustým gólem svého týmu v sezoně. Ve 13. min. to bylo už 2:0. Po akci Christova zblízka překonal Stezku Holec.

Hosté snížili ještě do konce první třetiny. Při vyloučení domácího kapitána Pýchy tečoval střelu exbudějovického obránce Kachyni mimo Kloučkův dosah Bednář.

Na střely na branku vyhráli Jihočeši úvodní dějství 18:8 a navrch měli i od začátku toho druhého. Hned po změně stran nastřelil Doležal tyč, Holec spálil tutovku, ale ve 26. min. to bylo už 3:1. Svůj druhý gól v utkání zaznamenal Gilbert, když tečoval Babkovu tvrdou střelu od modré.

Poctivě bojující domácí poté přestáli přesilovku soupeře pět na tři a Klouček výborným zákrokem vychytal velkou šanci Němce. Dvojnásobnou početní výhodu si pak zahrál také domácí celek a mnohem úspěšněji. Do horního růžku se krásně trefil Kloz.

Na začátku závěreční části hry už zněla Budvar arénou Pátá. Po odvážné akci faulovaného Christova pohodlně doklepával Beránek na brankové čáře už na 5:1. Šestou branku přidal po parádní přesilovkové kombinaci M. Novák a na konečných 7:1 uzavřel k radosti zaplněné haly Christov.

Branky a nahrávky: 6. Gilbert (M. Novák, Endál), 13. Holec (Christov), 26. Gilbert (Babka), 36. Kloz (Pýcha, Šimánek), 43. Beránek (Christov), 52. M. Novák (Endál, Pýcha), 57. Christov (Venkrbec) – 16. L. Bednář (Kachyňa, Chroboček). Vyloučení: 6:8 (navíc host. Dajčar 10 min.), využití: 3:1. Rozhodčí: Valenta, Hucl – Flegl, Polonyi. Diváci: 6071.

ČEZ Motor: Klouček – Suchánek, Vydarený, Allen, Pýcha, Babka, Lytvynov – Holec, Venkrbec, Christov – Endál, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, Kloz, Šimánek – J. Veselý, Prokeš, Michnáč – Beránek. Trenéři: Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Jsem rád za to, jak kluci k utkání přistoupili. Věděli jsme, že nás čeká bojovný a disciplinovaný soupeř. Povědl se nám vstup do zápasu a první třetina udala ráz celému duelu. Pomohli jsme si i speciálními formacemi. Se vším respektem k hostím se dnes naši kluci hokejem bavili."

Jiří Režnar (Havířov): "Chtěli jsme být aktivní, ale to nám vydrželo jen do prvního hloupého faulu, který soupeř potrestal. Pak už se naše hra začala bortit a hlavně naši mladí hráči měli strach, že už je po zápase. Postupem času se začalo projevovat kvalita Motoru. Vyhrál zaslouženě."