Do přípravy naskočilo pod taktovkou asistenta Romana Fouska dvanáct hráčů. Z těch zkušenějších Roman Vráblík s Janem Strmeněm, dvě nové posily Mikuláš Hovorka s Vojtěchem Tomečkem, rekonvalescent Matěj Toman, další mladík Josef Koláček a zbytek junioři.

Dovolená byla skutečně krátká. „Ale krátká byla jen po mladé hráče, kteří toho tolik nenahráli. Navíc naši junioři končili sezonu hodně brzy,“ usměje se Fousek, jenž má momentálně mužstvo na povel. „Mladí kluci potřebují trénovat, zesílit a nabrat kondici, aby byli připraveni bojovat o místo v extraligovém týmu,“ má jasno.

Několik nejzkušenějších hráčů bude mít tradičně letní přípravu individuální. „Jsou na to tak zvyklí a sami nejlépe vědí, co potřebují a na čem mají pracovat. Vždycky přišli dobře připraveni,“ vysvětluje Fousek. Ostatní hráči kádru se do společné přípravy zapojí za dva týdny v polovině května.

Asistentem bude v Motoru David Čermák, přicházejí Kachyňa, Hovorka a Tomeček

Příprava na suchu se bude odehrávat ve dvou čtyřtýdenních blocích, které přepůlí týdenní dovolená na regeneraci. „Od pondělka do pátku budeme mít vždy zhruba tři a půl hodinové dopolední tréninkové bloky,“ upřesňuje asistent. Poté bude následovat dvoutýdenní volno a v pondělí 18. července se mužstvo opět sejde na testech, které budou předcházet přípravě na na ledě.

Příprava se bude odehrávat v domácích podmínkách. „Část přípravy bude herní. Budeme hrát fotbal, basketbal, házenou a další sporty, k čemuž nám poslouží areál Jihočeské univerzity. K tomu budeme využívat naši posilovnu v Budvar aréně, budeme chodit běhat na měkký povrch do Stromovky a podíváme si i na sjezdovku v Dubičném,“ nahlíží Fousek do tréninkového plánu.

V jednání je také tradiční krátké soustředění ve Frymburku. „Rádi bychom ho do přípravy vložili. Řešíme to, abychom ho mohli do plánu zařadit,“ přikyvuje.

Již druhým rokem dohlížejí na letní přípravu sami trenéři bez kondičního specialisty. „Přípravu děláme podle loňského modelu, který se nám osvědčil a kluci byli dobře nachystáni,“ konstatuje Fousek.

Musíme vrátit juniorku do extraligy, ví videokouč a skaut Motoru Vladimír Mizera

Nový asistent trenéra David Čermák, jenž přichází z Kladna, by se měl zapojit v polovině května a povede přípravu spolu se svým kolegou Fouskem. Hlavní trenér Jaroslav Modrý se vrátí na jih Čech ze svého domova v Americe v červenci.

Svůj azyl našlo mužstvo dočasně v kabině pro hostující tým. Jeho mateřská šatna totiž prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Hotovo by mělo být v polovině července. „Kabina by měla vypadat moc pěkně. Moc se do nového těšíme,“ neskrývá Fousek.

Nový ročník extraligy začne v pátek 16. září a bude se hrát stejným herním systémem jako v tom uplynulém. Základní část bude mít 52 kol. První čtyři týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, celky z pátého až dvanáctého místa čeká předkolo play off, čtrnácté mužstvo půjde do baráže o záchranu s vítězem první ligy.

Motor se v úvodním kole soutěže představí stejně jako před rokem na ledě úřadujícího mistra republiky Ocelářů z Třince, o dva dny později pak přivítá doma v Budvar aréně Kometu Brno.