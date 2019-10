Trenér Slavoje Vilém Migl po utkání zklamaně krčil rameny. „Podali jsme nejhorší výkon v sezoně. Především první třetina byla z naší strany hodně špatná. Bohužel, přijali jsme styl Hluboké, založený na provokacích, takže se hra kouskovala a v plném počtu ne moc nehrálo. Tento styl nám opravdu není moc po chuti,“ zmínil.

Od druhé třetiny se výkon favorita přece jen zvedl, do vedení se však paradoxně z ojedinělé příležitosti dostali v 28. minutě hosté. „Soupeř dobře bránil a vyrážel, i když velmi zřídka, do protiútoků. Ujal se vedení a my dokázali vyrovnat až těsně před koncem druhé třetiny,“ líčil Vilém Migl.

Ve třetí části se znovu jako první radovali Rytíři z Hluboké, po trefě Klímy však duel dospěl do prodloužení. V něm branka nepadla a v samostatných nájezdech pak měli více štěstí hosté, kteří si tak připsali vůbec první body v sezoně.

„Během zápasu to byla bitva gólmanů, v nájezdech pak prokázali více šikovnosti hosté, to je třeba přiznat. Nedá se nic dělat, nyní jedeme do Strakonic, kde nás snad čeká úplně jiný zápas. Soupeř chce hrát hokej, a to by nám mělo vyhovovat,“ podotkl českokrumlovský trenér.

Slavoj Český Krumlov – Hluboká nad Vltavou Knights 2:3 SN (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Michalec (Hakl), 51. Klíma (M. Lukeš) – 28. Schmidmayer (L. Dušek, Miler), 43. Matěj Dvořák (E. Bahula, Miler), rozhodující nájezd M. Janda.

Rozhodčí: Vovčko – Jiřička, Knor. Vyloučení: 6:8. Bez využití. Diváci: 164.

Č. Krumlov: Pícha – D. Svoboda, F. Čížek, Kutiš, Břečka, Gallistl, Šimek – M. Lukeš, Unger, Klíma, Vodička, J. Krcho, Vondřich, Michalec, Hakl, Berný, Korytar.

Další výsledky 6. kola:

Milevsko - Veselí nad Lužnicí 2:4, Humpolec - Jindřichův Hradec 4:1, Božetice - Vimperk 2:6, Soběslav - Radomyšl 0:6.

Tabulka krajské ligy

1. Pelhřimov 5 5 0 0 0 39:13 15

2. Český Krumlov 6 4 0 2 0 30:16 14

3. Humpolec 6 4 0 1 1 26:14 13

4. Strakonice 5 3 1 1 0 29:19 12

5. Veselí nad Lužnicí 6 3 1 0 2 29:27 11

6. Vimperk 6 3 0 0 3 19:19 9

7. Soběslav 6 3 0 0 3 24:25 9

8. Radomyšl 5 2 0 0 3 20:21 6

9. Milevsko 5 2 0 0 3 18:23 6

10. Jindřichův Hradec 6 1 1 0 4 16:19 5

11. Hluboká nad Vltavou 6 0 1 0 5 16:35 2

12 Božetice 6 0 0 0 6 11:46 0