První porážku v sezoně utrpěli českokrumlovští hokejisté v 5. kole krajské ligy na ledě Veselí nad Lužnicí, kde padli 3:4 v prodloužení.

Vilém Migl, trenér Slavoje Český Krumlov: „V první třetině jsme měli místy až drtivou převahu, bohužel jsme ji nedokázali přetavit ani v jediný gól. Prostřední část už tak dobrá nebyla a domácí vytáhli náskok až na 3:1. Nám se do přestávky povedlo snížit a ve třetí třetině jsme se zase dokázali vrátit k podobnému hokeji, který nás zdobil v úvodní periodě i v předchozích duelech, ale dokázali jsme pouze vyrovnat. V prodloužení jsme měli první velkou příležitost my, když puk už ležel na brankové čáře, ale gól z toho nebyl. A jak už to tak někdy bývá, nakonec se radovali domácí. Hrál se kvalitní hokej a vyhrál šťastnější, nikoliv lepší tým. O osudu celého utkání zřejmě rozhodla úvodní dvacetiminutovka, tedy naše neproměněné šance. Mohli jsme klidně vést 3:0 a asi by se zápas vyvíjel jinak. Ale na kdyby se nehraje…“