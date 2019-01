Hokejisty ČEZ Motoru posílí mistr světa z roku 2010 Petr Vampola

České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru ulovili do svých sítí velkou rybu. Petr Vampola, mistr světa z roku 2010 a extraligový šampion z let 2001, 2013 a 2016, se do Českých Budějovic vrací po dlouhých dvanácti letech. V roce 2005 na jihu Čech pomohl vybojovat postup do extraligy.

Petr Vampola | Foto: ČTK/Radek Petrášek

O to samé se bude pokoušet i tentokrát. „Petr je zkušený hráč, tvůrce hry, který dokáže režírovat celou lajnu. Věřím, že pro nás bude velkou posilou, spoléháme i na jeho schopnosti v přesilovkách. Měl by se připojit k jádru týmu a s Vaškem Nedorostem a Zdeňkem Kutlákem dotáhnout Motor k tomu cíli, který jsme si tady vytyčili,“ charakterizoval novou posilu trenér Marian Jelínek, jenž se s Vampolou setkal už při angažmá v Plzni nebo Mladé Boleslavi.



Po loňské nepříliš povedené sezoně v Mladé Boleslavi zvažoval dokonce konec kariéry, ale nabídka z Motoru ho přesvědčila k jinému kroku. „Měl jsem nabídky z Českých Budějovic i Kladna, s oběma týmy už jsem dříve postoupil do extraligy, takže mě hodně lákalo to zkusit zopakovat. Nakonec mě přesvědčila nabídka z Českých Budějovic, protože cítím, že Motor má na postup nejen hokejově, ale i co se týká zázemí a hlavně skvělé podpory fanoušků, i když to samozřejmě bude nesmírně těžký úkol,“ popisoval důvody příchodu na jih Čech Petr Vampola.

Autor: Pavel Kortus