Chlubnův výkon se mu naopak líbil. „Je to mladý kluk a s kým jiným pracovat? Měl dobré věci, něco mohl udělat lépe, ale učí se. Určitě má perspektivu,“ je kouč přesvědčen.

Šanci tak dostali Tomáš Chlubna s Albertem Michnáčem, kteří jinak hostují v první lize. Zatímco Chlubna odehrál celý zápas, Michnáčův ice time se zastavil na dvou minutách a pěti vteřinách. Václav Karabáček odehrál ještě o minutu méně a Motor tak hrál téměř celý zápas na tři útoky. „Někdy má trenér takové cítění a já jsem ho měl. Věřil jsem, že další hráči nám dají větší šanci vyhrát. Je to moje rozhodnutí, za které si nesu zodpovědnost,“ vysvětlil trenér Modrý.

Motor poslední dobou začíná citelně trápit marodka především v útoku. Michal Vondrka to pomalu zkouší na ledě, ale jeho návrat do hry pořád ještě není na pořadu dne. Matěj Toman bude se zlomenou rukou mimo hru delší dobu a podobně je na tom i Matouš Venkrbec s kolenem. S Vítkovicemi navíc vypadl rovněž s poraněným kolenem i Martin Beránek.

Bývalého výborného obránce potěšilo, že se jeho tým nevzdával a pořád bojoval o vítězství. „I když jsme prohrávali, tak jsme stále měli touhu a vytvářeli si nějaké šance. Po vyrovnávacím přesilovkovém gólu nám trošku narostla křídla. Troufnu si říct, že jsme potom byli lepší a pro druhý bod jsme si dokráčeli zaslouženě. Hráčům bych chtěl ještě jednou poděkovat za předvedený výkon. Pro nás to jsou strašně důležité body z venku,“ vážil si Holaň vítězství z Budvar arény.

Vítkovický kouč Miloš Holaň nijak neskrýval, že dva body mají pro jeho tým velkou cenu. „Musím hráčům poděkovat, jak utkání zvládli, protože se nám v pátek nepovedl domácí zápas s Litvínovem a měli jsme jenom krátkou dobu na to zapomenout. V úvodu zápasu domácí tlačili a byli lepší,“ souhlasil se svým protějškem.

Slušná, i když trošku ospalá první třetina, přinesla jednogólové vedení po přesilovkovém gólu Valského. Pak ale domácí ztráceli šťávu a jednoznačně schůdný soupeř vycítil svou šanci. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale pak se nám trošku vytrácela síla. Soupeř byl velký a silný, bylo těžké se proti němu prosazovat,“ připustil trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Hosté hráli dobře a musíme jim poblahopřát k vítězství,“ sportovně uznal.

Kapitán Motoru Milan Gulaš (vpravo) se pustil do potyčky s vítkovickým obráncem Petrem Geweisem. V neděli to byl skutečně více boj než pěkný hokej, Jihočeši prohráli 1:2 v prodloužení. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hokejistům Motoru se stále nedaří stabilizovat výkony. Velmi dobré střídají s horšími. Podobně tomu bylo i o uplynulém víkendu. V pátek přivezli cenné tři body z Karlových Varů (5:3), ale v neděli proti Vítkovicím to bylo hodně utrápené, i když bylo určitě na víc než na jediný bod za prohru 1:2 v prodloužení.

