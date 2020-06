Ve své bohaté hráčské kariéře zaznamenal 735 extraligových zápasů, ve kterých nasbíral 540 bodů. Jako trenér vedl českobudějovickou juniorku a v roli asistenta Mariana Jelínka působil také u prvoligového áčka Motoru. Nyní si poprvé v kariéře vyzkouší pozici hlavního kouče u prvního týmu dospělých.

Rob mohl pokračovat u juniorky Motoru i v příští sezoně, ale tuto možnost odmítl. „Již někdy v lednu jsem manažerovi mládeže Jardovi Liškovi a vedení klubu oznámil, že bych se chtěl od nové sezony přesunout k nějakému týmu dospělých. Poděkoval jsem za možnost, že jsem mohl v Motoru vést juniorku, ale chtěl jsem se posunout zase dál,“ vysvětluje svůj postoj. „Klub jsem včas informoval a myslím, že jsme se rozešli naprosto v pořádku. Bylo to čistě moje rozhodnutí,“ dodává.

Někdejší výborný útočník chtěl navázat na svou spolupráci s Marianem Jelínkem. „Rýsovala se možnost, že bychom spolu mohli jít do jednoho extraligového klubu,“ říká Rob a souhlasně přikývne na dotaz, jednalo-li se o Litvínov. „Nakonec to ale nevyšlo. Navíc se to kvůli pandemii koronaviru docela táhlo a všechno byla takové nejisté,“ posteskne si.

Poté, co padla lákavá možnost okusit poprvé jako trenér extraligovou střídačku, vydal se jihočeský patriot vlastní cestou. „Objevily se dvě možnosti jít jako asistent do Chance ligy. Ale nebylo to zase až tak žhavé a nic z toho nebylo,“ popisuje svou cestu za novým angažmá.

Další dvě nabídky už byly konkrétnější. Ta první přišla z Písku. „Oslovili mě Lukáš Tramba s Dušanem Benákem z vedení píseckého klubu. A pak se také ozval jeden prvoligový klub na pozici hlavního trenéra,“ vypráví Rob.

Přednost dal nakonec možná trochu překvapivě té z nižší soutěže. „Jednání s Pískem už byla dost daleko a hodně mě oslovila,“ přiznává. „Kromě hlavního trenéra budu vykonávat i dosud neobsazenou pozici sportovního manažera. Kolem prvního týmu jsem dostal opravdu velké pravomoce, což mě lákalo,“ tvrdí.

V Písku by se chtěl pustit do koncepčního budování týmu. „Vycítil jsem, že se nejedná o roční práci, ale domluvili jsme se na neomezený čas. Beru to jako dlouhodobější záležitost. Věřím, že naše spolupráce bude přínosná pro mě i pro Písek,“ přeje si kouč, jehož asistentem bude zkušený domácí matador Václav Šrámek.

Písecký hokej prožil doslova mizernou sezonu, kdy za sebou nechal ve skupině Střed druhé ligy pouze beznadějný čínský soubor Golden Dragon a ze sedmého místa ztrácel na šestý David servis propastných pětadvacet bodů. „Loňská sezona byla špatná, toho jsem si vědom. V Písku hráli hodně mladí hráči a po třech letech stabilizace chce vedení klubu začít budovat zase silný tým,“ pochvaluje si nový trenér. „Přichází doba určitých finančních možností, které umožní výkonnostní růst mužstva. Takhle by to chtěli v klubu nastavit a také proto mě oslovili.“

Nadcházející sezonu považuje Luboš Rob i vedení klubu za začátek nové éry píseckého hokeje. „Je to pro mě výzva. Chceme písecký hokej vrátit tam, kam historicky patří,“ zdůrazní.

Jádro týmu by měli tvořit Petr Hučko, Jan Sýbek a Martin Parýzek. „To jsou pro nás důležití hráči, se kterými chceme dotáhnout jednání a od toho se odpíchnout,“ říká.

Pro nadcházející sezonu bude cílem mužstva postup do play off. „Tam by se pak vidělo, na co dosáhneme. Je to pro nás startovací rok. Chceme vytvořit silný a perspektivní tým, který by měl další rok hrát špičku druhé ligy,“ deklaruje své plány.

Rob by rád oslovil pro spolupráci extraligový Motor, kde má stále silné vazby. „Motor je v jižních Čechách hlavní klub a je jasné, že ho pro spolupráci oslovíme jako první,“ ujistí. „Každý by chtěl trénovat co nejvýš, ale láká mě pracovat v těchto soutěžích, které jsou podhoubím hokeje, a vychovávat zde hráče pro vrcholnou scénu. Alespoň tak to cítím,“ naznačuje na závěr svou trenérskou filozofii.