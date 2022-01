Nijak jste se netajil tím, že jste v Budějovicích spokojen a rád byste v Motoru pokračoval. Proč jste dal nakonec přednost nabídce ze Sparty? Na Spartě jsem byl od mala a vyrůstal jsem tam. Vždycky jsem si přál, abych tam jednou mohl hrát. Chodil jsem se tam dívat na hráče, kteří jsou teď ve vedení klubu. Ať už je to Petr Ton, nebo Jarda Hlinka. Když mi tyto dvě osobnosti volaly, jestli bych to nechtěl na Spartě zkusit, tak to byla jedna z hodně mála variant, která přebila, abych zůstal v Motoru. Bral jsem to jako velkou šanci a výzvu. Popravdě jsem se ani moc nerozhodoval, protože to bylo vždycky takové splnění snu, abych se tam mohl vrátit.

Nabídka ze Sparty přišla ještě dříve než ta z Motoru?

Budějovice se ozvaly možná o chvilku dřív, ale dokud jsem neměl nic podepsáno, tak jsem měl pořád Spartu jako prioritu. Když jsme se o tom bavili s generálním manažerem Motoru Stanislavem Bednaříkem, tak mi potvrdil, že by mi v tom ani nechtěl bránit, protože ne každému se poštěstí, aby si ho vybrala Sparta. Takhle to dopadlo a myslím, že na mě ani v Budějovicích nikdo nebyl naštvaný.

Jak vzala přesun vaše přítelkyně, které se u Černé věže také velice líbilo?

Musím říct, že tady byla hodně spokojená a byla dost smutná, když jsme odcházeli. Ale nastěhovali jsme se kousek od Prahy, kde máme kolem sebe své rodiny, a oba jsme uznali, že to je přesně to, co chceme. Naše malá dvouletá dcerka Gábinka má kolem sebe babičky a tety a všichni se o ni přetahují. Je to fajn i pro přítelkyni, která má teď čas také sama pro sebe. V Budějovicích jsme byli sami a jenom nás občas přijel někdo navštívit. I když tam teď zrovna nejsem já, tak malá i přítelkyně úplně rozkvetly. Navíc se nedaleko chystáme stavět dům, což taky sehrálo svou roli.

Kde teď konkrétně bydlíte a kde se chystáte stavět?

Teď bydlíme v pronájmu v bytě ve Vinoři, což je kousek od Letňan. Vybírali jsme to tak, abychom to měli kousek do Lysé nad Labem, kde budeme stavět a odkud já pocházím, a já abych to měl blízko na Spartu.

Hovoříte o své přítelkyni, což znamená, že na minulé léto už podruhé plánovaná svatba kvůli covidu opět neproběhla?

Svatba neproběhla. Už jsme ji nechtěli podruhé připravovat, abychom ji potom zase rušili. Stojí to nějaké peníze a jsou to zbytečně vynaložené síly. Řekli jsme, že ještě počkáme, ale letos v létě už to snad proběhne (úsměv).

Máte dcerku a před rokem jste se v rozhovoru vyjádřil, že byste měl rád ještě i syna, ale zatím to není v procesu. Už proces započal?

Nejlépe syn je stále v plánu. Byli bychom ale rádi, aby se naše druhé dítě narodilo už do nového domu, což je odhadem tak za rok nebo rok a půl. Takže tak nějak touhle dobou by to mohlo být (úsměv).

Vraťme se k hokeji. Jaké to bylo na Spartě a proč to tam nakonec tak úplně neklaplo?

Na Spartě je všechno na trošku jiné úrovni. Zázemí i zápasy, které jsou skvělé. Je vidět, že je to bohatý klub. Zahrál jsem si tam Ligu mistrů, což byla úžasná zkušenost. To je všechno super. Ale pak je také druhá stránka, jak je tam člověk spokojený a využívaný ve hře. Vždycky to bylo tak, že když někdo vypadl z prvních dvou útoků, tak jsem dostal šanci. Zahrál jsem si a bylo to dobré. Jakmile však byli všichni zdrávi, tak moje role upadala. Pak záleží na každém, jak to bere. Někoho uspokojí už jenom to, že hraje za Spartu. Mě to ale postupem času moc neuspokojovalo. Navíc se snižoval můj ice time a mám to tak, že čím méně hraji, tím si přestávám věřit. Jsem hokejista, který potřebuje hrát a mít prostor. Pak může trenérům důvěru vrátit. Pokud ho nemám, tak nemohu být spokojený já, ani trenéři. Byla to vzájemná dohoda, že to takhle dopadlo.

Sparta hraje své domácí zápasy v honosné O2 aréně, ale trénuje ve staré hale v Holešovicích. Nepřichází tím tak trochu o výhodu domácího prostředí?

Mně to ani nepřišlo. Servis je na vysoké úrovni. Maséři a kustodi všechny věci převážejí z jedné haly do druhé. Jenom se přepravíte a máte tam všechno připravené. V tom není problém. Pro letošní sezonu se v O2 aréně o něco zvětšilo hřiště, což je také dobře. Loni tam bylo maličké. Neumím si moc představit, jak loni kluci ze Sparty chodili z tréninku z jednoho z největších hřišť u nás na nejmenší. To muselo být složitější. Jediný problém vidím v tom, že v tak velké hale nemohou být diváci. To potom ten přesun vlastně postrádá smysl. Místo, aby tam bylo deset tisíc lidí, tak tam nikdo není.

V úvodu sezony jste se objevoval na pozici centra. Nebyl to také trochu problém? Nastupoval jste vůbec někdy v minulosti na tomto postu?

Centra jsem nikdy nehrál. Byl to pro mě docela šok, když mi v létě trenéři řekli, že ho budu hrát. Počítali se mnou do třetí lajny, ale v ní jsme se sešla tři křídla. Centr je v každé řadě strašně důležitý a musí to být někdo, kdo je ho zvyklý hrát. Několikrát mě tam zkoušeli, ale můj post to rozhodně není.

Nakonec jste tedy s trenéry dospěli po vzájemné dohodě k možnosti trejdu do jiného klubu?

Ano. Bylo to po utkání Ligy mistrů v Rögle. Říkal jsem svému agentovi, že bych asi potřeboval nějaký nový impulz. A nakonec se tomu nebránila ani jedna strana.

Budějovice byly pro výměnu jasnou volbou? Nebo dokonce jedinou?

Jedinou ne, byla ještě jedna možnost. Ale agentovi jsem říkal, že pokud by byla varianta být vyměněn do Budějovic, tak ji určitě preferuji. Rozhodně jsem nechtěl skončit někde daleko od domova.

I když vaše hostování není na dlouhou dobu, je problém, že jste odešel sám bez přítelkyně s dcerkou?

Beru to tak, že teď potřebuji hlavně zase zvednout kvalitu svého hokeje na úroveň, na jakou jsem zvyklý. Je to moje obživa. Abych dokázal, že když dostanu prostor, tak se umím prosadit. Je potěšitelné, že o mě některé kluby mají zájem, i když se mi zrovna nedaří. Potřebuji hrát tak, aby ho měly i nadále, pokud by se Sparta rozhodla, že už o mě na konci ledna nebude stát. Nevím, co se mnou zamýšlejí. Proto teď preferuji hokej, a že nevidím holky, to beru jako dočasnou záležitost. Samozřejmě se mi stýská, ale ony také moc dobře vědí, co nás živí. Hokeji se momentálně musím maximálně věnovat.

V současné době je extraligový program hodně našlapaný. Dostanete se vůbec někdy domů?

Většinou máme volné středy, takže v úterý po zápase jezdím domů a vracím se ve čtvrtek ráno. Není to ideální, ale přítelkyně si našla práci ve školce, kam chodí i s malou, takže mají také pořád co dělat. Nějak to vydržíme.

Hned při prvním vzájemném utkání proti Spartě jste v její hale dal gól a váš tým zvítězili jasně 5:1. Branku jste neslavil z respektu k soupeři?

Neradoval jsem, nepřišlo mi to vhodné.

Cítil jste ale něco jako satisfakci, že jste se prosadil proti klubu, kde o vás nestáli?

Samozřejmě. Myslím, že jsem odehrál dobrý zápas. Naše lajna dala tři góly, já jsem jeden dal a na jeden přihrál. Nechtěl jsem to dávat nějak najevo, ale rozhodně mě potěšilo, když jsem Spartě ukázal, že hokej hrát umím.

Loni jste jako nováček extraligy pod trenérem Prospalem prakticky pořád prohrávali. Je to teď v Motoru jiné? Díky výsledkům i jinému trenérskému týmu?

Nedá se to úplně srovnávat. V Motoru jsou teď výrazně kvalitnější hráči, než tady byli loni. S Vencou Prospalem bylo všechno intenzivnější. Teď jsou tady zkušenější hokejisté a tím se k nim také jinak přistupuje. Atmosféra, nálada v týmu a přátelství, co tady vždycky bylo skvělé, tak na to se nic nezměnilo.

Splnila výměna to, co jste od ní očekával?

Určitě. Neříkám, že je pro mě všechno nejjednodušší. Jak už jsem říkal, jsou tady výborní hráči, kteří tu v minulé sezoně nebyli. Dostávám na ledě méně času, než jsem míval v minulosti. Ale plní to, co jsem od výměny očekával. Dostal jsem do hokeje novou chuť, dokázal jsem si, že umím hrát hokej i dávat góly. Že na mě mužstvo může spoléhat a nemusím být jen někde páté kolo u vozu.

Hostování v Budějovicích máte platné do konce ledna. Zůstal byste i dál, pokud by o vás Motor stál a Sparta s tím souhlasila? Nebo byste se raději vrátil do Sparty?

Přemýšlím o tom a je to docela složité. Pokud by mě Sparta nechtěla, tak bych v Budějovicích určitě rád zůstal. To je jasné. A musel bych ale také řešit, co s rodinou. Těžko říct. Zjišťuji, že to v sobě pořád mám a rád bych to na Spartě ještě zkusil. Je to přece jen klub, který má ty nejvyšší ambice, a věřím, že bych tam měl mužstvu co dát. Že to tam pro mě ještě úplně neskončilo. Ale uvidíme. Záleží na Spartě.

Smlouvu máte ve Spartě ještě na příští sezonu?

Ano.

Takže tam přece jen vidíte i svou budoucnost?

Nechci, aby to vyznělo, že chci za každou cenu zpátky do Sparty. Pořád přemýšlím, co by bylo nejlepší pro mě i pro rodinu. Stěhování tam a zpátky není jednoduché. Uvidíme, jak to dopadne.