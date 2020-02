Přitom hokejisté Radomyšle ve Veselí začali velice dobře a brzy dali dva góly. „To nám možná paradoxně uškodilo. Bylo vidět, že z nás mají domácí respekt a mohli jsme si dělat na ledě, co chtěli. Pak jsme však udělali zbytečný faul a domácí z přesilovky snížili. Měli jsme ale pak ještě další dobré šance, které volaly po gólu. Zkrátka to ta nepadlo,“ komentoval první třetinu trenér Radomyšle David Míka.

A ten byl také rozmrzelý z toho, že góly nedali jeho svěřenci ani ve druhé třetině. „Měli jsme tam další šance, ale zase bez úspěchu. Jako bychom situace trochu podcenili. Najednou jsme přestávali brusli a dohrávat soupeře, ten vycítil šanci a podařilo se mu v prostředním dějství vývoj skóre otočit,“ shrnul druhou třetinu trenér Míka.

Radomyšl v mnoha zápasech soupeře přehrála v poslední dvacetiminutovce. tentokrát to nevyšlo. „O druhé přestávce jsme si řekli, že do toho vletíme a zápas zlomíme. Ale brzy jsme šli do třech, dělali i další zbytečné fauly a prakticky přestali hrát hokej,“ doplnil trenér k závěrečné třetině.

Za nula bodů hrála Radomyšl naposledy těsně před Vánoci na ledě vedoucího Pelhřimova (4:3 pro domácí). „Asi je dobře, že jsme tu pomyslnou facku dostali nyní. Horší by bylo, kdyby přišla v play off. Po zápase jsme si řekli, z čeho je třeba se z Veselí poučit. Tady to byly ztracené body a vůbec by mi nevadilo dostat Veselí hned na začátek play off,“ doplnil trenér Míka.

Hráče Sokola Radomyšl však čekají ještě dva zápasy. Nyní dohrávka s Jindřichovým Hradcem a pak poslední kolo s Hlubokou nad Vltavou. „Rádi bychom to dali za šest bodů a měli klid do play off. Tam je důležité, že jsme se vyhnuli Pelhřimovu, jinak se dá hrát s úplně každým. Už se na to těšíme,“ dodal David Míka.