Fanoušci na něj čekali netrpělivě, ale nadšeně, v zahradě kulturního domu v Písku. Postávali v dresech, píseckých i Tampy, zpívali, přivítali Ruttu hlasitým skandováním. "Hóóonza Ruttta," neslo se po proudu Otavy.

Úspěšný obránce se dlouho podepisoval, fotil, rozdával úsměvy, odpovídal na otázky.

Jedna z nich směřovala i k tomu, proč nikdy v dospělém hokeji nehrál za žádný jihočeský tým, když českobudějovický Motor byl z jeho bydliště vlastně za rohem. "Prostě se moje kariéra ubírala jinudy. Odešel jsem do Plzně, šel do Chomutova, pak už to pokračovalo dál," vyprávěl vítěz Stanley Cupu.

Celá současná trofej, podstavec osazený kopií originálního poháru, je vyrobena ze stříbra a slitiny niklu, měří 89,54 centimetrů na výšku a váží 15,5 kilogramu. Jan Rutta ji pro fotografy několikrát zdvihal nad hlavu, klidně se mohl cítit jako v posilovně. "Jsem ale moc rád, že jsem pohár mohl přivézt do Písku, to je to, o čem každý hokejista sní, aby se vrátil, kde začínal a přivezl takový úspěch."

Hokejista Jan Rutta přivezl na jih Čech Stanleyův pohár.Zdroj: Deník/ Jan Škrle

Tampa obhájila titul v NHL, Jihočech byl na ledě u toho. Co pro něj bylo těžší. Vyhrát pohár poprvé? Nebo cennou trofej obhájit? "Obě možnosti," pousmál se. "Vyhrát Stanley Cup je vždy strašně těžké," dodal.

Fanoušci si přímo v zahradě na podiu a velkplošné obrazovce prohlédli poslední finálové minuty letošního ročníku.

Fandili, jako by se hrálo naživo…

"Nebudu ho chtít vrátit," mazlil se zatím Rutta s pohárem. "O tom ale samozřejmě rozhodují bodyguadi."

Rutta neskrýval, že mu fanoušci vřelým přijetím udělali velikou radost. Byli mezi nimi starší i mladší příznivci hokeje.

"Jsem moc rád, že jsem dostal šanci, abych přivezl Stanley Cup do Písku," zopakoval Rutta.

Stanley Cup přiletěl do Písku znovu po 17 letech, tehdy ho k Otavě dopravil obránce Stanislav Neckář. Jak vnímá Rutta fakt, že z jednoho města pocházejí dva vítězové play off NHL? "To je spíš otázka pro statistiky. Za mě je super, že pořád v Čechách máme hokejisty, kteří tuto trofej mají šanci přivézt domů."

Jedenatřicetiletý hokejový obránce si užíval každou minutu náročného programu. "Den je to hektický," přikyvoval šťastný mezi svými fanoušky. "Doufám, že pro všechny ty malé hokejisty, kteří sem přišli, to bude motivace. Hlavní ale je, aby děti hokej bavil," podíval se na desítky hráčů, kteří dorazili v dresech. V programu byla ještě večerní zastávka Stanley Cupu v Praze v areálu restaurace Rosmarina.