Hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice mají za sebou skutečně mimořádně vydařený trip na Moravu, kde ze tří zápasů vytěžili maximální počet devíti bodů. Čtyřmi góly se na na úspěšném tažení podílel také útočník Jan Kloz (32 let). V sobotu se jeho tým jako suverénní lídr první Chance ligy představí doma v utkání s Litoměřicemi (17), kde strávil zkušený hráč několik sezon.

Jan Kloz | Foto: Deník/ Jan Škrle

Z výjezdu na Moravu jste přivezli maximální počet devíti bodů. Vaše hodnocení čtyřdenního tripu je tak čistě jen pozitivní?

Devět bodů ze tří zápasů, víc jsme udělat nemohli (úsměv). Pouze první zápas v Porubě nám herně úplně nevyšel, ale velké týmy dokáží vyhrávat i utkání, ve kterých se jim úplně nedaří. To bylo super. Další dva duely v Havířově a v Přerově už byly takové, jak by to tak nějak mělo vypadat. Pouze jsme měli zbytečně moc vyloučených. Z toho se musíme poučit. Na Moravě, když chodíte ven, tak to není zrovna dobré. Ale že jsme vyhráli všechny tři zápasy za tři body, to je paráda.