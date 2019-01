České Budějovice – To je promarněná šance. Skupina šesti hráčů z NHL (Aleš Kotalík, Roman Turek, Václav Prospal, Milan Michálek, Martin Hanzal a Jiří Novotný), kterým není osud českobudějovického hokeje lhostejný, ve spolupráci s podnikatelem Jaroslavem Davidem chtěla stát u znovuvzkříšení tohoto sportu ve městě. Bohužel však nenašla společnou řeč s občanským sdružením HC České Budějovice, které je vlastníkem registračního čísla budějovického hokeje. „Já za sebe už jsem to vzdal," smířeně konstatuje Jaroslav David. „K dnešnímu dni končí nějaké nadšení z toho, že bychom s touto respektovanou skupinou lidí chtěli pomoci zachránit dospělý hokej v Českých Budějovicích," dodává.

Fanoušci hokeje v Českých Budějovicích čekají, co bude dál. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Kdo vás oslovil, abyste se podílel na obnově dospělého hokeje ve městě?

Byl jsem osloven předsedou občanského sdružení HC České Budějovice panem Blažkem. Informoval mě, že extraligový klub definitivně odchází do Hradce Králové a jestli bych neměl nějaký nápad nebo variantu, jak pomoci dospělému hokeji v Budějovicích. Toto jednání proběhlo den před zasedáním městského zastupitelstva v Hradci Králové, které stvrdilo odchod klubu na východ Čech.



Poté, kdy bylo definitivně jasné, že extraliga v Budějovicích končí, se rozběhla intenzivnější jednání?

Ano. Jednali jsme asi čtrnáct dní. Poté, co byl odchod extraligy do Hradce Králové potvrzen, mě navštívili Roman Turek a Aleš Kotalík s tím, že v oni dva v žádném případě do Hradce Králové nepřejdou. Bavili jsme o nějaké variantě mé pomoci hokeji v Budějovicích. Informoval jsem je o jednání s panem Blažkem a řekl jsem jim, že je třeba napnout síly, abychom získali první ligu. To by byla ideální varianta. Druhá už by tak dobrá nebyla.



Jaký byl další vývoj?

Proběhla tři jednání na českobudějovické radnici, které iniciovalo město. To projevilo snahu ne snad zapojovat se do jednání o získání případné licenci nebo budování mužstva, ale radnice jasně deklarovala, že by chtěla, aby se tady hokej na co nejvyšší úrovni hrál.



Všechno vypadalo slibně. Na čem nakonec jednání ztroskotala?

Na jednání zastupitelstva města v minulém týdnu člen správní rady občanského sdružení pan Rataj spolu s panem Krátoškou představili projekt na záchranu českobudějovického hokeje. O této skutečnosti mě o den později informoval pan Blažek, který mi tento elaborát předložil. Jeho hlavním cílem bylo, aby občanské sdružení získalo prvoligovou licenci a spolupracovalo s nějakým subjektem dospělého hokeje.



Od kterého klubu jste chtěli získat licenci pro první ligu?

Jednalo se o týmy, které měly v první lize problémy a zvažovaly, jak dál. Jediným kandidátem nakonec zůstal Most, který nám nabídl možnost odprodání prvoligové licence. O této možnosti jsme se vzájemně informovali v pátek, kdy se na radnici uskutečnilo další schůzka. Té se zúčastnilo občanské sdružení, zástupci města, fanklubu a moje osoba. Měl být zaktualizován stav, jak jednání probíhají.



Vy jste na schůzce nabídl jiné řešení, než nabízel projekt občanského sdružení?

Představil jsem tam variantu, kdy se pro záchranu budějovického hokeje našla odezva u hráčů, kteří působí v NHL. Mělo se vytvořit jejich seskupení a společně bychom zajistili licenci pro první ligu. To by proběhlo v tomto týdnu a alfou omegou všeho bylo, že to bude pod jedním registračním číslem občanského sdružení HC České Budějovice. Pomoc hráčů z NHL směřovala ke koupení licence a zvyšování kreditu klubu s možností v určitém horizontu vrátit ho do extraligy.



Občanské sdružení na tuto variantu nekývlo?

Pan Blažek na tomto jednání vystoupil v tom smyslu, že občanské sdružení v žádném případě neuzavře spolupráci se subjektem, který bude vlastnit prvoligovou licenci s tím, že to není garance, že prvoligový hokej v Budějovicích zůstane. Připravenou mají vlastní variantu získání prvoligové licence z Hradce Králové, odkud ji mají předběžně přislíbenou.



Šestice jihočeských patriotů a skutečně velkých hokejových jmen nebyla pro HC České Budějovice dostatečnou garancí, že s licencí nebudou chtít nikam odcházet?

Občanské sdružení chce mít stoprocentní garanci, že hokej zůstane v Českých Budějovicích. Seskupení hráčů z NHL bylo podle mého názoru dostatečnou garancí, že hokej z Budějovic nikdy neodejde. Ale pokud je to postavené tak, že licenci bude vlastnit občanské sdružení, tak se musí čekat, až ji získá. Jiná šance není.



Tím pro vás snaha o pomoc hokeji v Budějovicích skončila?

Všechna jednání byla vedena v tom duchu, že velkou roli hraje čas. Už je začátek července a pokud se mělo něco začít, tak je to budování hráčského kádru, realizačního týmu, zajištění ledů, přátelských zápasů, výstroje a spousty dalších záležitostí. Byl nejvyšší čas začít něco intenzivně připravovat, aby se sezona vůbec stihla. Ale pokud samozřejmě není možnost spolupracovat s občanským sdružením, tak tahle varianta padla.



Občanské sdružení zatím licenci pro první ligu nemá?

Má licenci přislíbenou na konec července. Tím ale moje jakákoliv účast na tomto procesu postrádá logiku. Byl jsem požádán o nějakou spolupráci, ale mezitím si občanské sdružení vypracovalo svůj projekt a stanovilo podmínky, za jakých by chtělo spolupracovat. V tom případě jsem nepochopil, proč mě pan Blažek kontaktoval o jakoukoliv pomoc. Během čtyř dní měli vlastní vizi a nikoho k ní nepotřebovali. Budou ji realizovat sami. Hráčům z NHL jsem také oznámil, že není zájem o jejich pomoc vytvořením nějaké skupiny, která finančně zajistí koupi licence. Pokud se budou chtít zapojit do jakéhokoliv dění v hokeji, tak to musí řešit pouze s občanským sdružením.



Mrzí vás, že nakonec padla tak zajímavá myšlenka, která vás původně očividně nadchla?

Myslím, že je to škoda. Já mám svůj pracovní a osobní život. Se svým týmem HC David servis budeme pokračovat v krajském přeboru. Samozřejmě si ale přeji, aby v Budějovicích zůstal hokej na co nejvyšší úrovni.