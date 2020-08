Pouze týden stačili českobudějovičtí hokejisté odtrénovat na ledě. Pak se v týmu objevily tři pozitivní testy na koronavirus a celé mužstvo i vedení klubu muselo na dva týdny do izolace. „Samozřejmě je to komplikace, ale taková je realita a budeme si s tím muset poradit, jak nejlépe budeme umět,“ nevěší hlavu trenér Václav Prospal.

Tréninkový výpadek v tomto období je velice nepříjemný. Navíc, když hráči museli být zavřeni ve svých domovech. „Uvidíme, jestli se nám takový tréninkový výpadek podaří dohnat. Jak už jsem řekl, je to komplikace, ale není to výmluva. Taková je prostě doba a musíme se s tím umět poprat,“ burcuje.

Pokud testy dopadnou dobře, začne mužstvo od pátku zase trénovat. „Pevně doufáme, že tomu tak bude,“ souhlasí kouč. „Všichni už si přejeme, abychom se mohli vrátit na zimák a začít zase trénovat. Jsme v kontaktu a samozřejmě není ideální, když jsou kluci zavření doma v takovém pěkném počasí, jaké panovalo v minulých dnech,“ je si kouč vědom.

Vzhledem k vynucenému tréninkovému výpadku nemůže náročný trenér svým svěřencům naložit tolik, jak byli on i hráči zvyklí. „Budeme začínat prakticky od začátku,“ dobře si uvědomuje. „Musíme začít úplně jinak, než jsme měli původně v plánu. Zrušíme víkendová volna a budeme se muset přizpůsobit situaci. Každopádně se chceme na sezonu připravit co nejlépe,“ ujistí.

Pokud vše dopadne dobře a celý Motor zase naskočí do plných obrátek, čekají mužstvo v příštím týdnu hned tři pohárové zápasy. V pondělí na Spartě, v úterý doma s Plzní a ve čtvrtek na Kladně. „Je to samozřejmě něco, co nebylo plánované. Neměla by to pro nás ale být překážka a můžeme sestavu rozložit na více hráčů. Poradíme si s tím,“ nemá Prospal obavy.

Také pro samotné hráče je dvoutýdenní karanténa nepříjemná. „Věděli jsme, že vir kolem nás je, ale doufali jsme, že se nám vyhne a nějak tím projdeme. Ale stalo se. To nikdo nemůže ovlivnit. Postihnout to může všechny stejně,“ staví se k nepříjemné situaci čelem zkušený obránce Jakub Suchánek.

Stejně jako jeho spoluhráči se i on musel smířit s tím, že dva týdny stráví doma. „Vrátilo se to do režimu, který byl na jaře. Je to taková domácí vazba. Neměli bychom se s nikým stýkat. Moc volnosti nemáme. Pravidla jsou ale takhle nastavená a je třeba je dodržovat. Fyzicky se cítím dobře, ale psychika dostává trochu na frak,“ jen se hořce pousměje.

A to má ještě výhodu v tom, že bydlí v domě u lesa. „Žijeme na samotě, takže mohu do lesa nebo na zahradu. V mezích možností se tak udržuji. Psychicky je to ale náročné,“ připustí. „Celou letní přípravu se člověk těší na led. A na něm jsme skončili tak rychle, jak jsme začali. Ale doufám, že to je poslední zádrhel, a teď už se budeme naplno zase věnovat jen hokeji,“ doufá.

Tréninkový výpadek bude určitě cítit. „Problém to je, ale tohle může potkat všechny kluby. Pořád je to lepší, když jsme museli do karantény v červenci, než kdyby nás to potkalo třeba v říjnu nebo v listopadu. Tam by byly důsledky daleko horší. V přípravném období se to dá nějak nahradit,“ je přesvědčený.

Zamotanou hlavu má také vedení klubu, protože stále ještě není jasné, za jakých podmínek budou moci diváci na blížící se pohárové zápasy. „Připravujeme pravidla pro prodej lístků i systém rozdělení Budvar arény, abychom dostáli všem hygienickým nařízením. K tomu nás navíc limituje, že jsme všichni v karanténě. Ale jasno by mělo být v nejbližších dnech,“ ujistí generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Podle aktuální situace a pravidel, která platí pro pořádání hromadných akcí, by Budvar aréna mohla být pro pohárové zápasy naplněna zhruba z jedné čtvrtiny.