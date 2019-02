Kladno – Obrovské zklamání nijak neskrýval. Gólman hokejistů ČEZ Motoru Petr Kváča (21 let) jen těžko překousával porážka svého týmu 2:4 ve šlágru kola první Chance ligy na Kladně.

Petr Kváča | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši sice ještě na začátku druhé třetiny vedli 2:0, ale výrazně navrch měli domácí a obrat ve skóre byl jenom logickým vyústěním jejich tlaku. „Co k tomu říct. Byl to zápas, který musíme vymazat z hlavy. Pro mě to bylo velké zklamání,“ soukal ze sebe bezprostředně po zápase.



Statistici ohlásili poměr střel na branku 37:20 ve prospěch domácích. Za celou sezonu se Motor ještě ani jednou nedostal pod tak velký tlak ze strany soupeře. „Vůbec si nevybavuji, kdy nás naposledy někdo takhle přehrál,“ kroutil hlavou. „Každý si musí sáhnout do svědomí, co udělal dobře, a co špatně. Každý musí začít u sebe. Už v utkání s Kadaní to nebylo úplně ono, i když jsme ho vyhráli. Neměli jsme tentokrát drajv v ofenzivní zóně. To, co nás zdobilo celou sezonu, tam teď nebylo.“



Převaha Kladna byla místy opravdu výrazná a obrana hostí byla často přetížená. „Když pořád jenom bráníte, tak už nezbývají síly do útoku. Vzadu to musíme zjednodušit. Ale začíná to u mě. Jak říkám, každý si musí sáhnout do svědomí. Prohráli jsme a jsem z toho neuvěřitelně zklamaný,“ bědoval.



Přesto Kladno tlačilo, ještě deset minut před koncem byl stav vyrovnaný 2:2. „Pak jsme ale dostali dva slepené a dost smolné góly. Už se to vezlo a nevytvořili jsme si skoro nic. Měli jsem deset vyloučení, což je strašně moc. To tak kvalitní soupeř dokáže potrestat a nás to ještě více sráží. Potom je obrovsky těžké se tlačit do útoku, když síly vyplýtváme v oslabení. To je úplně zbytečné. Každý musí začít u sebe a já zvlášť,“ sype si popel na hlavu.



Kváča toho na Kladně spoustu pochytal, dvakrát mu pomohla tyč, ale také čtyřikrát inkasoval. A zdálo se, že dva ze čtyř gólů šly na jeho vrub. „Každý gól se dá chytit,“ namítne. „Mrzí mě to. mohlo to být 2:2 nebo 2:1 pro nás. Mohli jsme vyhrát. Ale takový je hokej. Udělal jsem chyby. Strašně mě to štve. Takové góly prostě nesmím dostávat,“ nebyl spokojen se svým výkonem.



Námitku, že spoustě dalších gólů také zabránil, vůbec nebere v potaz. „Nerozhoduje, kolik jsem chytil šancí, ale konečné skóre. Prohráli jsme 2:4, to je rozhodující. V brance jsem od toho, abych toho chytil co nejvíc. To se mi nepodařilo a nesplnil jsem svoji práci. To mě mrzí hrozně moc,“ přiznal.