Především první třetinu sehráli hosté excelentně a ambiciózního soupeře před jeho téměř vyprodanou halou jasně přehráli. „Vstup jsme měli dobrý a od toho se odvíjel celý zápas. Proti tak silným soupeřům se utkání jen velice těžko otáčejí. Proto je začátek v těchto duelech vždycky tak důležitý,“ zdůrazní asistent trenéra Modrého Patrik Martinec.

Z výborného prvního dějství vytěžil Motor dvoubrankový náskok. Po změně stran ale přidala zase Kometa. „Soupeř si asi něco řekl v kabině a druhé třetina je v Brně vždycky těžká, protože domácí hrají proti svému kotli. To je znát. My to doma máme podobně a ve druhé třetině míváme větší tlak než v první. Dalo se čekat, že Brno něco změní, přidá a bude víc riskovat. To jsme čekali a jsme rádi, že jsme to přežili pouze s jedním inkasovaným gólem v oslabení,“ připustí.

Pozitivní také je, že ve hře českobudějovického týmu začíná ubývat okének v defenzivě. A jistotou je gólman Hrachovina. „Řekl bych, že gólman nám chytá pořád dobře. Tam problém nemáme. Obrana se teprve tvoří a není to jenom věc obránců, ale celého mužstva. Věřím, že se budeme každým dnem v obranné fázi zlepšovat,“ je asistent přesvědčen.

Tři body z Brna jsou výborným počinem, protože Kometa před svými výbornými fanoušky rozhodně není zvyklá prohrávat. „S výhrou v Brně je vždycky spokojenost,“ usměje se Martinec. „Kluci sehráli parádní zápas. Všichni jeli s tím, že chtějí odčinit poslední nepovedené utkání s Mladou Boleslaví. Na ledě to také tak vypadalo,“ ocenil.

Báječný zápas odehrál obránce Petr Šenkeřík, jenž utrpěl v letní přípravě zranění ramena a v extralize naskočil vůbec poprvé. Blýskl se nejen suverénním výkonem, ale také dvěma góly a asistencí. „Je skvělé, že se vrátil a dal se takhle rychle do pořádku. Hrál velice dobře. Přivedli jsme ho jako klíčového obránce a jsme rádi, že mu zápas vyšel,“ nešetřil trenér chválou směrem ke zkušenému bekovi.

Z obrany naopak vypadl zraněný Ondřej Slováček. „Nedohrál už páteční zápas v Pardubicích a od té doby je na marodce,“ konstatuje.

Ještě horší je situace v případě zkušeného útočníka Michala Vondrky. „Zranil se na konci druhé třetiny utkání s Boleslaví a u něj to bohužel vypadá na dlouhodobější výpadek,“ lituje.

Aktuálně tak mají trenéři k dispozici dvanáct útočníků s tím, že Chlubna je na střídavý start v první lize v Litoměřicích, Michnáč ve Slavii a Matouš Hrubec v Havířově. „Situace se mění podle zdravotního stavu hráčů z hodiny na hodinu. Na utkání chceme mít vždycky dvanáct zdravých útočníků. Naši junioři byli dva týdny v karanténě, takže teď dohrávají zápasy ve své soutěži. A rozhlížíme si i na trhu. Jako každý. Chceme mít co nejsilnější mužstvo. Ale získat kvalitního hráče je složité a je to věc i financí, to je zbytečné si něco nalhávat,“ jen pokrčí rameny.

Patrik Martinec je po celý život sparťanem tělem i duší. Páteční duel proti svému bývalému klubu ale nijak zvlášť neprožívá. „Hrajeme šestapadesát utkání a tohle bude jenom jedno z nich. Pokud bychom hráli se Spartou play off, tak by to trochu speciální bylo. Ale jasně, bude to velký zápas. Soupeř je největší favorit ligy, věřím, že by mohlo být vyprodáno a popereme se o dobrý výsledek,“ přeje si.