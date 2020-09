Největší novinkou v klubu je změna názvu. Generálním partnerem se stala Madeta, která nahradila ČEZ. „Ale ČEZ nadále zůstává jedním z našich významných partnerů,“ podotýká generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Jaký je příspěvek Madety do českobudějovického hokeje, zůstalo dle dohody obou stran utajeno. „Ale je v takové výši, aby klub dobře prosperoval,“ zdůraznil generální ředitel Madety Milan Teplý. „Z naší strany panuje spokojenost,“ přitakal s úsměvem Bednařík.

Výše rozpočtu pro letošní sezonu by měla činit zhruba sedmdesát milionů korun pro první tým a něco málo přes dvacet milionů pro mládežnické složky. „Minulou sezonu jsme zakončili s mírným ziskem, přestože její závěr částečně zasáhla koronavirová krize. Byli jsme přesvědčeni, že když se posuneme o soutěž výš, že se nám tím pádem také podaří navýšit rozpočet. Ale vzhledem k současné ekonomické situaci u nás jsme byli rádi, že jsme se nakonec dostali na loňskou výši,“ konstatuje generální manažer klubu.

Podstatnou součástí rozpočtu bývá na jihu Čech tradičně příjem ze vstupného. Ten ale bude letos kvůli vládním hygienickým nařízením omezen. „Máme vydáno kolem čtyř a půl tisíce permanentek. Prodej jsme ale museli pozastavit, jinak by jejich počet atakoval pět a půl nebo možná i šest tisíc. Takový byl zájem. Bohužel se ale všichni jejich majitelé do hlediště nedostanou, takže jim budeme muset vracet peníze,“ lituje Bednařík.

Kádr týmu nedoznal velkých změn. „Věděli jsme, že musíme posílit na gólmanském postu, protože Milan Klouček se vrátil do Pardubic, přestože jsme o něj hodně stáli. V osobě Marka Čiliaka jsme přivedli brankáře číslo jedna,“ říká trenér Václav Prospal. „Jinak chceme dát šanci hráčům, kteří se o postup zasloužili,“ zdůrazní.

Přípravu mužstva skutečně mimořádně citelně narušily dvě dvoutýdenní karantény. To je ale prostě problém, kterému se předejít nedalo. „Je to obrovský zásah do přípravy. Ale taková je realita, se kterou se musíme vyrovnat. Určitě nám to bude chybět. Do extraligy jdeme po deseti trénincích a několika zápasech. Nedá se mluvit o nějaké komplexní přípravě, ale nebudeme se na to vymlouvat,“ ujistí kouč.

Konkrétní sportovní cíle si v klubu pro letošní sezonu nedávají. „Čekáme, že budeme vyhrávat. Chceme se v extralize rychle etablovat a každé utkání budeme hrát na výhru. Všichni v celé organizaci si přejeme vyhrávat, což je pro nás stěžejní. Obrovským lákadlem je play off,“ upřesnil Prospal.

Kapitánem týmu zůstal čtyřiadvacetiletý obránce Pavel Pýcha. „Je pro mě velká čest, že se kapitán vůbec nevolil a byl jsem automaticky vybrán i do další sezony. Cením si toho,“ nechal se slyšet nejlepší hráč loňského ročníku Chance ligy.

Hned první zápas sehraje Motor ve čtvrtek s Hradcem Králové, kam před sedmi lety zamířila z jihu Čech extraligová licence. „Je určitě pikantní, že hned na začátek budeme hrát s Hradcem,“ usměje se prezident klubu Roman Turek. „Ale je obrovská škoda, že nebudeme moci vyprodat arénu, což by se nám jinak určitě povedlo. Bude to hodně zajímavý zápas,“ je přesvědčen.