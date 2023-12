/FOTOGALERIE/ Krajská liga ledních hokejistů víkedovým 12. kolem uzavře druhou třetinu základní části. Medvědi z Českého Krumlova jsou aktuálně mimo osmičku pro play off a to chtějí o víkendu změnit. Hostí poslední tým tabulky z Božetic.

Hokejisty Českého Krumlova čeká souboj s Božeticemi. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Před startem sezony hokejové Krajské ligy v Českém Krumlově čekali klidnou základní část s dobrým postavením pro vyřazovací boje v play off. Realita je však po 11. kole zcela jiná. Deváté místo a pouhých osm bodů na kontě. To nemůže nikoho nechat klidným. Doposud Českokrumlovští bodovali pouze proti Vimperku (8. místo) a Božeticím (10. místo).

V neděli přijedou do Českého Krumlova Božetice, suverénně poslední tým tabulky, který ještě neuhrál ani bod. Ale daleko k bodu neměl právě v prvním vzájemném duelu s Krumlovem. Medvědi na milevském ledě sice vedli 2:0 a 4:2, ale domácí vždy stav srovnali. Na vedení Krumlova 6:4 již dokázali odpovědět pouze jedinou brankou a po brance v posledních vteřinách skončil duel 5:7. Dá se říci, že to pro hosty bylo tak trochu "utrpené" vítězství.

Soutěž je však o pořádný kus dál a pro domácí v odvetě neexistuje nic jiného než výhra za tři body. Tou by se vrátili zpět do hry o play off. V minulém kole však Slavoj nezvládl domácí duel se Strakonicemi a prohrál 3:6. Na ten snad hráči rychle zapomněli a připravili se na Božetice. Jsou vekým favoritem, tak již jen chybí to zvládnout.

Aktuální tabulku KL najdete ZDE.