/FOTOGALERIE/ Lední hokejisté Českého Krumlova hostili v dalším kole Krajské ligy poslední Božetice a připsali si na konto "povinnou" výhru. Otázkou však zůstává, kdo nastoupí do dalších zápasů, tentokrát museli na led trenér Kamil Šťastný i druhý asistent Miroslav Lukeš.

Hokejisty Českého Krumlova splnili "povinnost" výhry nad Božeticemi. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - TJ Božetice 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11:24 I. Gallistl (J. Krcho, L. Sumerauer), 13:17 M. Klíma (F. Hakl, J. Krcho), 24:30 J. Michalec (L. Sumarauer, M. Lukeš), 24:54 M. Klíma (J. Bednařík), 35:15 M. Klíma (I. Gallistl, J. Anderle), 39:39 M. Klíma (F. Hakl), 48:26 F. Hakl (M. Klíma), 57:36 M. Lukeš (J. Krcho, J. Ferebauer - 46:19 M. Buriánek (T. Fencl). Vyloučení: 5:7. Využití přesilovek: 4:0. Rozhodčí: Vavruška - Koutenský, Kubeš.

Sestava Č. Krumlova: R. Lukeš (52. O. Lukeš) - Kalista, Gallistl, Bednařík, Břečka, Ferebauer, Molnár - Berný, Šťastný, M. Lukeš, Klíma, Anderle, Sumerauer, Krcho, Michalec, Hakl.

Českokrumlovští hokejisté získali povinné body a posunuli se na osmé místo tabulky. Namotivovat však hráče do takového utkání bývá někdy složité. "My jsme v situaci, kdy se již nedá hovořit o tom, že nám teče do bot, ale ty už nám přetékají, tak nic jiného než vyhrát nezbývalo. Motivace tedy byla jasná, nikdo si nic jiného než tři body nepřipouštěl," hovořil o přípravě na utkání asistent trenéra Českého Krumlova Volém Migl.

Tentokrát musel odkoučovat utkání sám, jelikož personální nouze poslala do hry i trenéra Šťatného a druhého asistenta Lukeše. "Jedna věc je motivace, ale druhá věc je, že máme plno zraněných hráčů. Oba gólmany a byli jsme rádi, že se můžeme spolehnout na Radka Lukeše, který s námi chodí trénovat a je připraven pomoct na hřišti. Navíc jsme na střídavý start využili do zápasu i jeho syna, který tam šel v závěru utkání, aby si osahal dospělý hokej," hovořil o změnách v brankovišti Vilém Migl a pokračoval: "Museli jsme sáhnout i do vlasních řad a všichni, kteří s týmem chodíme v tréninku na led do výstroje a k tomu junioři, tak šli na to. Kromě mne se všichni zapojili do zápasu. Nakonec to byly povinné tři body, ale čeká nás strašně moc práce. Se vší úctou k soupeři, Božetice nejsou měřítkem výkonnosti."

Tabulka se začíná od šestého místa utrhávat a Krumlovu již asi zbývá již jen boj o sedmé či osmé místo. Nyní jede do Jindřichova Hradce, který tak trochu překvapivě bodoval ve Veselí nad Lužnicí. "Asi je to opravdu boj již jen o sedé místo. Jindřichův Hradec začal před třemi lety s mladými kluky, kteří se postupně ohráli a nyní se jim vrací zpět, co tehdy zaseli. Myslím si, že je to kvalitní tým, který půjde nahoru, pokud zůstane pohromadě i do další sezony," hovořil o dalším soupeři Vilém Migl a doplnil: "Pro nás již je v tuto chvíli až do konce sezony každý zápas play off a nemáme nad čím přemýšet. Zkrátka musíme jít v každém zápase za třemi body, nesmíme se dívat kolem sebe a soustředit se jen na svůj výkon."

Aktuální tabulku najdete ZDE