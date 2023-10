/FOTOGALERIE/ Šesté kolo hokejové Krajské ligy završí první třetinu základní části této soutěže. Na zimní stadion v Českém Krumlově zavítá nebezpečný tým z Hluboké nad Vltavou. Hraje se v neděli 29. října od 17 hodin.

V minulém kole hokejisté Č. Krumlova padli v Soběslavi 2:7. | Foto: Tomáš Danko

Hokejistům Českého Krumlova nevyšel start do sezony podle představ a po pěti kolech mají na kontě jen šest bodů (7. místo). Navíc si z posledního duelu v Soběslavi přivezli vysokou porážku 2:7. V kontextu boje o play off osmi nejlepších tedy Českokrumlovští potřebují každí bodík. A úspěch v šestém kole by byl o to sladší, že by přišel v duelu s Hlubokou nad Vltavou.

Huboká oproti soupeři začala sezonu velice dobře, ale v minulém kole trochu překvapivě padla ve Veselí nad Lužnicí 4:5. Na kontě však má 10 bodů a po sobotních zápasech jí patří čtvrté místo tabulky.

Tradiční derby má ještě další náboj. Do týmů obou soupeřů přestoupili před sezonou hráči bývalého Samsonu České Budějovice, kteří tak spolu nyní poprvé skříží hokejky. Pro diváky určitě atraktivní duel startuje v neděli od 17 hodin.

Výsledky sobotních zápasů: Strakonice - Soběslav 2:1. Veselí nad Lužnicí - Radomyšl 9:2. Aktuální tabulka má tuto podobu.