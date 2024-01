/FOTOGALERIE/ V notně záplatované sestavě zajížděli v dalším kole Krajské ligy hokejisté Českého Krumlova do Hluboké nad Vltavou. Domácím dokázali čelit pouze první třetinu. Nakonec inkasovali čtrnáct branek.

Hokejisté Českého Krumlova na Hluboké neuspěli. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Hluboká nad Vltavou - HC Slavoj Český Krumlov 14:2 (1:0, 7:1, 6:1)

Branky a nahrávky: 15. Hanzal (Nedorost, Ťoupa), 21. Miler (Robin Rákosník, Vácha), 24. Moudrý (Melichar, Arnold), 25. Nedorost (Hanzal, Formánek), 31. Hanzal (Roman Rákosník, Nedorost), 34. Ťoupal (Hanzal), 37. Nedorost, 40. Schmidmayer (Miler, Vácha), 41. Miler (Michel), 47. Schmidmayer (Michel, Žlůva), 49. Moudrý (Arnold, Robin Rákosník), 54. Arnold (Moudrý, Robin Rákosník), 57. Formánek (Matys, Hanzal), 59. Dohnal (Matys) - 27. Klíma (Sumerauer), Anderle (Lochmann, Sumerauer). Rozhodčí: Poskočil - Velíšek, Hron.

Soupiska Č Krumlova: Spáčil (připraven O. Lukeš) - Kalista, Taraba, Bednařík, Lochmann, Kozák, Ferebauer, Molnár, Kutiš - Šťastný, M. Lukeš, Klíma, Anderle, Sumerauer, Krcho, Michalec.

Medvědi odjížděli na Hlubokou v hodně prořídlé sestavě, ve které dostaly příležitos i nové mladé tváře. "Odjeli jsme v takovém složení, v jakém jsme odjeli a od toho se také odvíjelo utkání. Týmu z popředí tabulky jsme stačili pouze v první třetině a po zbytek zápasu jsme již nedokázali takové síle, jaká proti nám stála, konkurovat. S časem ubývaly síly a motivace se za stavu 1:7 již těžko hledá," hodnotil utkání asistent trenéra Českého Krumlova Vilém Migl a doplnil: "Pro něteré hráče to byl hodně tvrdý křest ohněm. Ale kluci se musí ohrát a když se hodili do vody, tak musejí plavat. Ale v tomto složení jsme opravdu na více než třetinu neměli."

Pokud v tuto chvíli hráči Českého Krumlova nebodují, je jedno, zda prohrají o gól, o pět či deset. Nyní se již počítají jen body. A ty důležité leží na ledě v dalším zápase s Radomyšlí, kde půjde o přímý souboj o play off. "Musí nás na základě vývoje soutěže mrzet to, že jsme ve čtvrtek neuhráli nějaký bod v Hradci (domácí vyhráli 6:4, když byl stav v 55. minutě ještě 4:4 - pozn. autora). Nyní již musíme koukat pouze před sebe, což jsou domácí zápasy s Radomyšlí a Veselím. To jsou stěžejní zápasy. Mezi tím jedeme do Milevska, kde se o bodech asi dá těžko přemýšlet, i když Vimperk tam nyní také odehrál výborný zápas. Ale teď musíme hledět na Radomyšl. Pokud si chceme ještě letos zahrát v play off, tak je to pro nás stěžejní zápas," dodal k dalšímu programu Vilém Migl.

Aktuální tabulku najdete ZDE.