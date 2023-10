/FOTOGALERIE/ Čtvrté kolo Krajské ligy ledních hokejistů svedlo do souboje šestibodové sousedy ze středu tabulky. V Českém Krumlově si však vedli na ledě lépe hostující Střelci Jindřichův Hradec.

Hokejisté Českého Krumlova podlehi Jindřichovu Hradci 2:6. | Foto: Miroslav Lukeš

HC Slavoj Č. Krumlov - Střelci J. Hradec 2:6 (2:2, 0:4, 0:0)

Branky: 3:58 F. Hakl (J. Andrle, 19:49 M. Klíma (I. Gallistl) - 10:17 F. Svoboda (J. Punda), 13:15 V. Tržil (J. Punda, A. Popelka), 20:47 A. Popelka (F. Svoboda, M. Štrajt), 28:41 M. Koláček (M. Gurka), 32:30 J. Košťál (J. Egert), 39:19 V. Tržil (TS). Vyloučení 5:6 (z toho vyšší tresty 2:0). Využití: 0:1. Rozhodčí: Macháček - Mohyla, Knor.

Sestava Č. Krumlova: Pícha (Spáčil) - Fucik, Korytar, Andrle, Hakl, Michalec - Macháhlek, Kozák, Sumerauer, Šuhaj, Berný, Ferebauer - Gallistl, Klíma, Lamač, Kadlec. Trenér: Vilém Migl. Asistent: Miroslav Lukeš.

Domácí hokejisté si chtěi vylepšit bilanci dvou výher. V prvním utkání sezony doma porazili Vimperk 6:2 a v minulém kole vyhráli na milevském ledě nad Božeticemi 7:5. Ale již poslední zápas, i když vítězný, ukázal, že to herně není až tak v pořádku.

Utkání s J. Hradcem začali domácí dobře, dostali se do vedení, ale soupeř stav otočil a již hráče Slavoje zpět do vedení nepustil. "Začátek zápasu se povedl a vedli jsme 1:0. První třetina skončila smírně 2:2. Druhá třetina byla poznamenána vyloučením našeho gólmana do konce zápasu po obdrženém gólu do posunuté brány. To samo o sobě může být regulérní, ale pokud se puk opravdu dostal do brány mimo tyče a pod obloukem brány, tak je to velice nešťastná situace. Od toho momentu se zápas zlomil a třetinu jsme prohráli 0:4. Třetí třetina byla opět vyrovnaná," shrnul utkání domácí asistent trenéra Miroslav Lukeš a doplnil: "Od začátku sezony nejsme schopni náš herní projev zlepšit. Povedlo se nám pouze první utkání v sezoně a od té doby se to bohužel jen zhoršuje. Osobně jsem z toho již hodně špatný a uvědomuji si, že pokud se to nezmění, tak nemůže sezona dopadnout dobře."

Výsledky ostatních zápasů: Strakonice - Božetice 8:4, Veselí nad Lužnicí - Soběslav 4:2, Milevsko - Hluboká 4:3 po prodloužení, Vimperk - Radomyšl 2:4.

V aktuální tabulce soutěže je Slavoj Český Krumlov na šestém místě.