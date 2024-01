/FOTOGALERIE/ V důležitém duelu o play off Krajské ligy hokejisté Českého Krumlova padli s Radomyšlí. Sezonu jim může prodloužit pouze šest bodů z posledních dvou zápasů a současně klopýtnutí nejbližších soupeřů v tabulce.

Medvědi padli s Radomyšlí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - Sokol Radomyšl 4:6 (0:3, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 27. Anderle (Sumerauer, Klíma), 41. Vondřich (Krcho, Lukeš), 49. Anderle (Bednařík, Sumerauer), 50. Šťastný (Kutiš) – 2. J. Korytar (Lamač), 17. Hřebíček (Jungbauer), 17. Lamač (Maršík, J. Korytar), 22. J. Korytar (Lamač, Volf), 45. Lamač (Volf), 49. Gába (Slavík, Sýbek). Vyloučení: 8:5. Využití: 2:1. Rozhodčí: Jílek – Knor, Loucký.

Soupiska Českého Krumlova: Spáčil (připraven O. Lukeš) - Bednařík, Šíma, Taraba, Kozák, Ferebauer, Kutiš - Fučík, Rizák, Pártl, M. Lukeš, Klíma Anderle, Krcho Michalec, Šťastný, Vondřich, Sumerauer.

Před utkáním byly karty jasně rozdány. Domácí měli o dva body více než soupeř a výhra by je přiblížila play off osmi nejlepších. S tím se však hokejisté Radomyšle nechtěli smířit a od začátku dávali najevo, že přijeli zamíchat kartami. A to se jim také povedlo, vyhráli a svého soupeře v tabulce přeskočili. "O výsledku utkání rozhodla první třetina, kterou jsme po tragickém výkonu prohráli 0:3. Ve druhé části jsme se trochu zvedli, ale na začátku inkasovali čtvrtý gól. Pak již jsme to jen doháněli a bylo pozdě," komentoval utkání asistent trenéra Českého Krumlova Vilém Migl a doplnil: "Dopadlo to, jak to dopadlo a s ohledem na ostatní výsledky nám to pravděpodoně zavřelo vrata do play off. Naděje sice umírá poslední, ale vše již je jen v teoretických možnostech."

Hráči Českého Krumlova se dlouhodobě potýkají s marodkou a dalšími problémy se sestavou a nejinak tomu bylo i s Radomyšlí. "Nebylo nás o moc více než na Hluboké. Opět nastoupili oba trenéři a povolali jsme další dorostene a juniory. Šíma a Pártl hráli vůbec poprvé za chlapy, další kluci mají odehráno minimum. Postupně se musejí rozkoukávat a obouchávat. Samozřejmě nikdo nemohl čekat, že to hned v prvním zápase potáhnou. Jsou příslibem do budoucna, abychom byli konkurenceschopní v dalších sezonách. Zkrátka již musíme přemýšlet dopředu, abychom dokázali dobře namixovat zkušenost s mládím," uvedl ke kádru asistent trenéra.

Medvědům ještě chybí sehrát dva zápasy. V dalším kole jedou na led vedoucího Milevska a základní část zaknčí doma s Veselím nad Lužnicí. "Máme před sebou dva poslední zápasy. Neříkám, že se nedá uhrát šest bodů, ale je to samozřejmě velice složité. Nicméně do toho půjdeme se vztyčenou hlavou a pokusíme se s tím poprat," burcuje tým Vilém Migl.

