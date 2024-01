/FOTOGALERIE/ Po krátké vánoční přestávce se o prvním lednovém víkendu opět roztočí kola hokejové Krajské ligy. Hráči Českého Krumlova bojují alespoň o účast v osmičce pro play off a potřebují naplno bodovat proti Soběslavi.

Českokrumlovští hokejisté vyzvou po přestávce Soběslav. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Hokejová Krajská liga má na programu 14. kolo a českokrumlovští hokejisté hostí v neděli 7. ledna od 17 hodin Spartak Soběslav. Na led se vracejí skoro po měsíční přestávce. Tu klasickou vánoční si protáhli ještě o týden, kdy se pro nemoc v jejich kádru odkládalo utkání v Jindřichově Hradci.

Českokrumlovští tak mají oproti soupeřům kolem sebe v tabulce zápas k dobru, ale to nic nemění na tom, že potřebují co nejvíce bodovat, aby si protáhli sezonu v play off. Konec základní části se nezadržitelně blíží a devátá příčka nemůže nikoho těšit. "Pro nás již je v tuto chvíli až do konce sezony každý zápas prakticky play off a nemáme nad čím přemýšet. Zkrátka musíme jít v každém zápase za třemi body, nesmíme se dívat kolem sebe a soustředit se jen na svůj výkon," uvedl po posledním vítězném duelu nad Božeticemi asistent trenéra Českého Krumlova Vilém Mügl.

V neděli zavítá do Českého Krumlova Soběslav. Medvědi mají soupeři co oplácet, na jeho ledě padli 2:7, když Soběslav v utkání dominovala. Pravdou však je, že Soběslav odvety základní části nezačala dobře. Po odloženém duelu v Hluboké doma vysoko padla s Radomyšlí 1:6 a poté na ledě lídra v Milevsku 3:6. Těsně před přestávkou si však hráči Soběslavi spravili chuť v okresním derby proti Veselí nad Lužnicí a vyhráli vysoko 7:2.

Uvidíme, kdo o přestávce lépe potrénoval. Českokrumlovští ztrácejí na soupeře v tabulce sedm bodů a v případě výhry by rozdíl na páté místo podstatně snížili. Soupeř by naopak rád zvětšil díru na sedmé místo.

Aktuální tabulku najdete ZDE.