/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga pokračuje 11. kolem a do Českého Krumlova přijede celek Strakonic. Medvědi mají soupeři co oplácet, na jeho ledě prohráli 4:6. Hraje se v neděli od 17 hodin.

KL ledního hokeje: HC Strakonice - Slavoj Č. Krumlov 6:4 (2:2, 3:2, 1:0). | Foto: Jan Škrle

Po deseti kolech patří hokejistům Českého Krumlova devátá příčka v tabulce, když nasbírai osm bodů. Ztrácejí však jediný na osmou Radomyšl a dva na sedmý Vimperk. Při dobré konstelaci se tak po víkendu mohou posunout do osmičky pro play off. To se jim pokusí překazit hráči ze Strakonic. Ti měli skvělý rozjezd do sezony, ale v posledních zápasech se jim až tak nedařilo a aktuálně jsou čtvrtí s 18 body na kontě. O tři body méně má za nimi dvojice Soběslav - Jindřichův Hradec. Duel Českého Krumlova se Strakonicei okoření ta skutečnost, že Medvědy povede do utkání trenér Kamil Šťastný, který v první polovině základní části šéfval střídačce Strakonic.

O současném rozpoložení v obou tábrech napovídá i předchozí kolo. Hokejisté Českého Krumova vybojovali ve Vimperku dva body za vítězství 4:3 v prodloužení. A mohlo být i lépe, nebýt vysokého počtu vyloučených, kdy hra v oslabení hráčům hodně ubírala síly. Ale důležité dva body si Krumlov odvezl. Naopak Strakoničtí prohráli na ledě Veselí nad Lužnicí vysoko 3:7. Ještě ve 45. minutě měli zápas solidně rozehraný, domácí vedli jen o gól (4:3), ale závěr utkání hráčům od Otavy vůbec nevyšel.

Krumlovští hokejisté jdou do závěrečné série zápasů tahoto kalendářního roku pořádně nažhaveni. "Máme nyní doma Strakonice a hned nato Božetice. Do konce roku pak ještě jedeme do Jindřichova Hradce. Rádi bychom do Vánoc získali devět bodů, tím bychom se mohli dostat do klidných vod pro play off. Sice ještě ne do úplně lichotivé pozice, ale na tom bychom měli zapracovat po Novém roce," hovořil po utkání ve Vimperku o dalších plánech asistent trenéra Českého Krumlova Vilém Migl.

