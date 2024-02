/FOTOGALERIE/ Posledním kolem základní části skončila pro českokrumlovské hokejisty sezona v Krajské lize. Již před utkáním bylo jasné, že do play off nepostoupí. Znovu oslabená sestava Medvědů ani tentokrát nebodovala.

Hokejisté Českého Krumlova zakončili sezonu porážkou s Veselím. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - Loko Veselí nad Lužnicí 4:9 (1:3, 2:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 5. M. Lukeš (K. Šťastný), 37. M. Klíma (V. Taraba), 40. M. Klíma (A. Kozák), 45. J. Michalec (J. Fučík, F. Čížek) - 4. J. Mikeska (V. Pechlát, J. Benda), 9. J. Marcilis (D. Kratochvíl, R. Novotný), 11. J. Marcilis (V. Pechlát, F. Čížek), 29. J.. Marcilis (M. Klimeš, R. Krampl), 34. R. Krampl (R. Novotný, J. Mikeska), 40. D. Kratochvíl (V. Pechlát, R. Krampl), 52. R. Novotný (J. Mikeska, R. Krampl), 53. M. Klimeš (J. Marcilis, R. Krampl), 59. R. Benda (F. Čížek, R. Krampl). Rozhodčí: Vavruška, Poskočil - Mašek, Diviš.

Sestava Českého Krumlova: O. Lukeš (připraven R. Lukeš) - R. Kalista, V. Taraba, A. Kozák, J. Ferebauer, J. Šíma - F. Čížek, V. Pártl, J. Vondřich, K. Šťastný, J. Fučík, J. Rizák, M. Lukeš, J. Svěchota, M. Klíma, J. Michalec.

Domácí se chtěli rozloučit s fanoušky solidním výkonem, přestože museli znovu hodně měnit sestavu. "Chtěli jsme se důstojně rozloučit, nicméně ta sestava byla ovlivněna tím, že jsme čtyři hráče půjčili pro play off do jiných klubů. Jednoho shodou okolností do Veselí a tři do Hradce, včetně jednoho gólmana. Museli jsme tedy improvizovat a zahrálo si jak naše klubové mládí, tak i trenérské duo Kamil Šťastný - Miroslav Lukeš, které ale nastupovalo již delší dobu. Kamil však hrál jen deset minut a pak se mu obnovilo zranění třísla. Mladí kluci by měli být příslibem do budoucna a za čas byl mohli nahradil starší generaci. Hrálo se jen na čtyři obráce, z toho byli dva mladíci s minimem zkušeností. Přesto jsme soupeři vzdorovali prakticky dvě třetiny. Pak se projevilo, že nás bylo málo, i nezkušenost týmu. Nedá se nikomu nic vytknout, co se týče snahy, všichni tomu dali vše, co mohli. Pro nás to byla spíše ukázka toho, na co mladí mají a na co ne. Zda se s nimi do budoucna dá v této soutěži počítat," hodnotil utkání asistent trenéra Českého Krumlova Vilém Migl.

Vimperští hokejisté se loučili se základní částí KL jasnou výhrou nad Soběslaví

V Českém Krumlově již v závěru soutěže přemýšleli nad budoucností. "Je jasné, že starší generaci musíme postupně nahrazovat tou mladou. Nebude to jednoduché. Hotových hráčů v ideálním hokejovém věku je minimum, navíc nás limituje i poloha města. Jsme daleko a ne každému se sem chce jezdit trénovat a hrát. Další věcí je náš zimák, který je spíše zastřešeným kluzištěm a ne každému se chce na stadion, do kterého prší, sněží a fouká," nadhodil Vilém Migl.

Českokrumlovští tedy již jen budou do konce února trénovat a sledovat boje svých soupeřů v play off.

Konečná tabulka KL.