/FOTOGALERIE/ Ve druhém kole Krajské ligy ledních hokejistů na sebe narazily týmy Strakonic a Českého Krumlova, které v úvodním duelu zvítězily. Na strakonickém zimním stadionu se odehrávala hodně otevřená bitva.

KL ledního hokeje: HC Strakonice - Slavoj Č. Krumlov 6:4 (2:2, 3:2, 1:0). | Foto: Jan Škrle

HC Strakonice – HC Slavoj Český Krumlov 6:4 (2:2, 3:2, 1:0).

Branky a nahrávky: 7. Kantor (Kovář), 16. Kantor (Zralý, Novák), 21. Dlouhý (Hrubý), 31. Mikeš (Novák), 32. Dlouhý (Němec, Hrubý), 48. Novák (Kantor, Mikeš) – 5. Svěchota (Sumerauer), 20. Lamač (Šuhaj), 30. Hakl (Lamač, Kadlec), 38. Sumerauer (Šuhaj, Machálek). Vyloučení: 3:5. Využití přesilovek: 1:0.

Sestavy – Strakonice: Myslivec – Hrubý, Němec, Kovář, Zralý, Vaněček, Řehoř – Přibyl, Dlouhý, Šebesta, Novák, Mikeš, Kantor, Hradský, Jiřinec, Babor. Český Krumlov: Spáčil (Pícha) – Fučík, Korytar, Hakl, Berný, Lamač – Machálek, Kozák, Sumerauer, Šuhaj, Andrle – Kadlec, Svěchota, Gallistl.

„Důležitá výhra, která se vůbec nerodila lehce,“ hodnotil utkání pro klubový web strakonický trenér Kamil Šťastný a pokračoval: „Soupeře jsme svou laxností několikrát vrátili do zápasu, což nás stálo spoustu sil a zbytečně jsme se až do konce obávali o výsledek. Jsme rádi, že se nám podařilo vstoupit do sezony výsledkově lépe než loni. To nám snad dá více klidu na další práci.“

Zdroj: Miroslav Lukeš Hokejisté Českého Krumlova bojovali o body ve Strakonicích.

„Na utkání jsme odcestovali bez tří hráčů nedělní vítězné sestavy a jen s osmi útočníky a pěti obránci. Přesto nám patřil začátek utkání, byli jsme aktivnější a po zásluze šli do vedení. Tento stav však vydržel pouze krátce a moc brzy jsme inkasovali, což je náš dlouhodobý problém i z minulých sezon. Místo toho, abychom drželi vedení delší dobu a přidali další branku, brzy inkasujeme. Domácí přidali druhou branku v přesilovce a první třetina tak skončila 2:1 pro domácí. Druhá třetina se hrála nahoru dolu s velkým množstvím šancí na obou stranách a nás v mnoha případech podržel brankář Spáčil, do kabin se odcházelo za stavu 5:4 pro domácí. Na začátku třetí třetiny jsme si připravili šance na vyrovnání, ale místo toho jsme ve 48. minutě inkasovali a domácí tak odskočil na dvoubrankové vedení. V koncovce třetí třetiny už nám na zvrat chyběly síly a začalo se projevovat i to, že jsme nastoupili v nekompletní sestavě s malým počtem hráčů. Stažení sestavy na dvě lajny už ani nebylo možné, protože jsme tak hráli prakticky od poloviny utkání,“ shrnul utkání trenér Vilém Migl a doplnil: „V celém utkání jsme udělali velké množství individuálních hrubých chyb, kterých se do příště musíme vyvarovat a musíme být také efektivnější v proměňování brankových příležitostí, kterých jsme si v utkání připravili dostatek."

„Hrálo se na skvělém ledě, fanoušci vytvořili skvělou kulisu. Dle mého názoru jsou v tomto ohledu Strakonice nejvíce hokejovým městem v kraji. Ještě jako hráč jsem ve Strakonicích vždy moc rád hrál a upřímně hráčům Strakonic závidím kvalitní led, hezký stadion a skvělé fanoušky,“ začal hodnocení utkání asistent krumlovského trenéra Miroslav Lukeš a pokračoval k utkání samotnému: „Od první minuty se hrál svižný a bruslivý hokej, který přinášel hodně šancí na obou stranách. Pravděpodobně se hokej musel divákům líbit, ale jeho kvalita, především co se obranné fáze týká, byla někdy až neuvěřitelně nízká. Taktické i individuální chyby se vyskytovaly snad v každém druhém střídání. Takový hurá hokej určitě hrát nechceme a každou přestávku jsme si to připomínali, ale na led jsme to nedokázali přenést. Výsledek byl 6:4 pro Strakonice, ale klidně to mohlo dopadnout obráceně, nebo také například 9:9. Já osobně jsem ze zápasu zklamaný a věřím, že v dalších zápasech budeme hrát takticky i individuálně výrazně lépe.“