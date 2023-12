Branky: 15:35 J. Předota (L. Turek, D. Kašpar), 26:34 V. Korous – R. Rolínek, J. Předota, 54:53 J. Předota (D. Kašpar, M. Horejš) – 27:18 J. Krcho (M. Klíma, I. Gallistl), 51:53 R. Kalista (J. Michalec, J. Berný), 55:04 F. Hakl (J. Fučík, I. Gallistl), 61:01 L. Sumerauer – J. Krcho, M. Klíma). Vyloučení: 6:11. Využití přesilovek: 2:2. Diváci: 200. Rozhodčí: Jílek – Knor, Mašek.

Sestavy – Vimperk: Dvořák (Kůs) — Turek, M. Horejš, D. Drabeš, Topinka, J. Předota — Paukner, T. Koška, Samohejl, Švarc, Kašpar, P. Novotný, Šafář, Holub, Korous, Vavřík, Boška, Rolínek. Trenéři: O. Předota a K. Drabeš. Český Krumlov: Spáčil (Lukeš) – Gallistl, Kozák, Ferebauer, Břečka, Šimek, Bednařík – Klíma, Sumerauer, Krcho – Berný, Hakl, Michalec – Kalista, Fučík, Andrle. Trenéři: K. Šťastný, V. Migl ml. a M. Lukeš.

Na úvod sezony zvítězil Český Krumlov doma nad Vimperkem 6:2. V odvetě si domácí brousili zuby na to, aby soupeři porážku vrátili. Vedli 2:0, pak i 3:2, ale nakonec se duel ostal až do prodloužení, ve kterém byli šťastnější hosté.

„První třetinu jsme neodehráli špatně. Soupeře jsme nepouštěli do šancí, ale ani on nás. My trefili Pavlem Samohejlem břevno, pak dali gól z dvojnásobné přesilovky, ale na šance to nebylo nic extra výrazného ani z jedné strany. Postupem času jsme polevili, Krumlov začal hrát tvrději než v první třetině a celkově si šel za dvěma body více než my,“ shrnul utkání vimperský trenér Ondřej Předota a doplnil: „V prodloužení to bylo vabank. My tam neudrželi puk, faulovali, přišlo oslabení a soupeř rozhodl.“

Domácí sice dávali branky z přesilovek, ale měli jich podstatně více. Bylo to však spíše o střelbě od modré, než aby se dostávali do zakončení hráči před brankou. „Již v té druhé třetině to bylo rozhárané, vylučovalo se hodně na obou stranách. Ale přesilovky jsou u nás kámen úrazu. Máme problém tam zajet, natož abychom si vytvořili šance. Zkrátka to hrajeme moc složitě,“ doplnil k přesilovkám trenér.

Vimperští dvakrát po vstřeleném gólu brzy inkasovali. Na 3:3 dokonce po 11 vteřinách. „To je náš další kámen úrazu. Neustále si to opakujeme a základní pravidlo je jít po vstřeleném gólu na led s tím, že nedostaneme gól. Nám se to však nedaří a snad v pěti zápasech zpět se nám to pokaždé stalo. Je to ztrátou koncentrace a nezodpovědností,“ popsal trenér Předota situace, které pak tým sráží.

Při třech gólech třikrát bodoval obránce Jan Předota. Dva góly dal a na jeden nahrál. Pro útočníky to není dobrá vizitka. „V minulé sezoně to bylo stejné, našim nejproduktivnějším hráčem byl obránce,“ komentoval střeleckou potenci týmu trenér.

Vimperští nyní míří na Hlubokou. Pokud vydrží počasí, budou první v sezoně, kdo na otevřeném kluzišti nastoupí. „Hluboká nyní odkládala se Soběslaví, ale věřím, že my už hrát budeme. Pak máme doma Strakonice a pro letošní kalendářní rok zakončíme program na ledě Radomyšle,“ doplnil k dalším zápasům Ondřej Předota.

Očividně větší radost byla po utkání v táboře Českého Krumlova. „V první třetině se sice hodně bruslilo, ale hokeje v tom moc nebylo. Ani z jedné strany to nebyl žádný velký hokej, spíš přetahovaná o puk. Padl z toho jediný gól, který jsme dostali ve dvojnásobném oslabení. Celkově byla třetina vyrovnaná bez větších šancí. Druhá třetina byla hodně podobná a nijak výrazně jsme se v ní nezlepšili, i když jsme od poloviny utkání měli sem tam nějakou šanci. Do té doby to bylo bez šancí. Mezi druhou a třetí třetinou jsme udělali nějaké změny, zpřeházeli jsme druhý a třetí útok a jsme rádi, že se to projevilo na ledě. Podle mého jsme byli ve třetí třetině lepší a ten bod si zasloužili,“ shrnul utkání českokrumlovský asistent trenéra Vilém Migl ml. a doplnil: „Na to, že jsme nastoupili v relativně okleštěné sestavě, tak všichni makali až do konce zápasu a porvali se o body. Za to bych chtěl celý tým pochválit.“

Pro hru hostů bylo důležité, že dokázali na druhý a třetí gól domácích obratem reagovat. „To, co nás trápilo dodnes, kdy jsme po našem gólu vždy brzy inkasovali, tak se tentokrát otočilo. Bylo to pro hru velice důležité. Nedostali jsme se pod deku toho, že prohráváme, ale srovnali a vytvořili na domácí tlak. Hráli sousedi v tabulce, kteří potřebovali body pro boj o play off a pro nás jsou ty dva body dobré. Mohly by být odrazem k lepším výsledkům,“ doplnil Vilém Migl. ml.

Slavoj nyní hraje dvakrát doma a rád by unikl z předposledního místa tabulky. „Máme nyní doma Strakonice a hned nato Božetice. Do konce roku pak ještě jedeme do Jindřichova Hradce. Rádi bychom do Vánoc získali devět bodů, tím bychom se mohli dostat do klidných vod pro play off. Sice ještě ne do úplně lichotivé pozice, ale na tom bychom měli zapracovat po Novém roce,“ hovořil o dalších plánech asistent trenéra Českého Krumlova.

Ostatní výsledky 10. kola: Veselí nad Lužnicí - Strakonice 7:3, Milevsko - Božetice 20:1, Radomyšl - Jindřichův Hradec 3:5. Hluboká - Soběslav odloženo.

