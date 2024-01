/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek večer čekala hokejisty Českého Krumlova dohrávka 13. kola Krajské ligy na ledě Jindřichova Hradce. Dlouho to vypadalo minimálně na prodloužení, ale v závěru utkání rozhodli domácí o své výhře.

Hokejisté Českého Krumlova body z Hradce nepřivezli. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Střelci Jindřichův Hradec - Slavoj Český Krumlov 6:4 (2:1, 1:2, 3:1)

Branky: 5. Heřmánek (Ištvánik, Egert), 16. Šimek (Tržil), 24. Svoboda (Šimek, Tržil), 50. Šimek (Svoboda, Tržil), 56. Svoboda (Šimek, Popelka), 58. Tržil (Svoboda, Košťál) - 2. Vondřich (Krcho), 22. Krcho (Lukeš, Vondřich), 33. Klíma (Sumerauer, Anderle), 52. Anderle (Klíma, Sumerauer). Vyloučení: 4:5. Využití přesilovek: 1:0. Rozhodčí: Novotný - Dančišin, Bušta.

Sestava Českého Krumlova: Spáčil (připraven O. Lukeš) - Gallistl, Ferebauer, Kalista, Bednařík, Taraba Lochmann, Molnár - Šťastný, Rizák, M. Lukeš, Klíma, Anderle, Sumerauer, Michalec, Vondřich, Berný, Krcho.

Po nedělním vítězství 7:2 nad Soběslaví chtěli Českokrumlovští bodovat i v dohrávce v Hradci. To by jim pomohlo v boji o play off. Šli do vedení, pak dvakrát vyrovnávali a vypadalo to minimálně na prodloužení. K tomu však nedošlo, když domácí rozhodli dvěma brankami v závěru duelu.

"Snaha o získání alespoň jednoho či dvou bodů se nám rozplynula těsně před koncem utkání. Řekl bych, že vyhrál šťastnější tým. Stejně tak, jako soupeř odskočil na 5:4 a my to pak museli otevřít a inkasovali pošesté, tak jsme do vedení mohli jít my a museli by reagovat oni," shrnul závěr utkání asistent trenéra Českého Krumlova Vilém Migl.

Hosté mohou smutnit, že namají ani bod, protože odehráli solidní partii. "Na to že jsme odjeli v poměrně improvizované sestavě, tak jsme zápas neodehráli špatně. Minimálně by mu slušela remíza. Ta by pro nás měla velký význam. Bod či dva v prodloužení by nám pomohly v tabulce. Sice se tak nestalo, a tak musíme věřit, že body, které jsme chtěli uhrát v Hradci, zkrátka uhrajeme jinde," doplnil Vilém Migl.

V závěrečných čtyřech kolech to pro hráče Českého Krumlova znamená vyhrát oba domácí duely s Radomyšlí a Veselím nad Lužnicí a pokusit se něco urvat nyní na Hluboké či za čtrnáct dní v Milevsku. "Jdeme zápas od zápasu, každý již je jako play off a třeba si bod vezmeme hned nyní na Hluboké. Je tam sice specifické hřiště, pro hosty jednou za sezonu, ale i Hluboká tam má plno hráčů, kterým to moc nevyhovuje. Věřím, že se se specifickými rozměry vyrovnáme," doplnil k nejbližšímu duelu Vilém Migl.

