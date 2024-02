/FOTOGALERIE/ Osmička týmů odstartuje play off hokejové Krajské ligy. Dva zůstaly mimo hru a jedním z nich je Slavoj Český Krumlov. Sezona zkrátka nevyšla podle představ.

Hokejisté Českého Krumlova budou sledovat play off jen z povzdálí. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Hokejisté Českého Krumlova nasbírali v osmnácti zápasech základní části čtrnáct bodů. Dvakrát porazili Vimperk (jednou v prodloužení) a dvakrát si připsali povinnou výhru nad posledními Božeticemi. K tomu doma porazili Soběslav. To bylo vše a stačilo to jen na deváté místo.

To, že nebude sezona tou nejsnadnější, naznačily již dny před jejím startem. Medvědi neměli kde trénovat. "Naše zastřešené kluziště mělo led až v pátek před víkendovým prvním mistrovským utkáním s Vimperkem. Měli jsme tedy minimální možnost tréninku na vlastním ledě," povzdechl si asistent trenéra Kamila Šťastného Vilém Migl.

Nejbližší led mají Českokrumlovští v Českých Budějovicích, ale není jednoduché trénovat v jiném místě. "Jezdit za tréninky na cizí ledy je ekonomicky velice náročné. Ať již dopravou, nebo pronájmem ledu. U toho to vše začíná. My bychom také rádi začali trénovat o tři týdny dříve a měli třeba tři tréninky v týdnu v Českých Budějovicích. Ale to by nás vyšlo na padsát tisíc, což není levná záležitost," hovořil o problémech před startem sezony asistent trenéra.

Asistent trenéra Jiří Hanzlík: Zeptejte se hráčů, jestli neumí počítat do pěti

Herně Českokrumlovští vstupili do sezony slušně, ale nakonec to na play off nestačilo. "Začátek sezony špatný nebyl. Porazili jsme Vimperk, pak se sice nebodovalo, ale několik zápasů bylo až nešťastných, kdy jsme prohráli o gól či dva v jejich úplném závěru. To se muselo podapsat na myšlení hráčů. Ale vůbec největším problémem této sezony byl fakt, že jsme měli až neskutečné množství zraněných. Začalo to gólmanem. Měli jsme pět let stabilní dvojici, která se střídala a patřila k nejlepším v kraji. Najednou jsme neměli ani jednoho. Do brány musel sice zkušený, ale věkem přeci jen již veterán Radek Lukeš a záda mu kryl jeho sedmnáctiletý syn. Na sezoně se odrazily rány se zraněními, když vypadlo i několik klíčových hráčů, za které náhrada nebyla," hovořil o problémech v sezoně Vilém Migl.

Sezonu Českokrumlovští zakončili doma s Veselím nad Lužnicí na začátku února. "Do konce února se ještě budeme scházet na ledě a doplňovat se juniorkou a hráči, kteří by měli v další sezoně hrát za juniory a zároveň i chlapy. Musíme pracovat na tom, abychom měli do další sezony tým dostatečně široký a neprojevila se zranění tím že bychom pak jeli na zápas ve dvanácti. To se již v této době nedá soupeřům konkurovat," doplnil Vilém Migl.