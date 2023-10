/FOTOGALERIE/ Třetím kolem pokračovala Krajská liga ledních hokejistů. Hráči Slavoje Český Krumlov zamířili do Milevska, kde se utkali s Božeticemi, posledním týmem minulého ročníku soutěže.

Hokejisté Českého Krumlova vyhráli na ledě Božetic 7:5. | Foto: Miroslav Lukeš

TJ Božetice – Slavoj Český Krumlov 5:7 (2:4 (2:1, 1:2)

Branky: 7:55 J. Brož (D. Blažek), 8:49 L. Nevolný (P. Bouška, M. Jelínek), 28:48. L. Nevolný (D. Bartůněk, 29:08 T. Fencl (T. Adamec), 58:20 M. Buriánek (J. Brož) – 2:25 J. Berný (F. Hakl), 2:34 A. Kozák (J. Svěchota), 16:43 J. Berný (J. Michalec, P. Korytar), 17:17 D. Lamač, 31:57 F. Hakl (J. Fučík, J. Michalec), 44:34 L. Sumerauer (J. Anderle, J. Šuhaj), 59:54 F. Hakl (J. Michalec). Vyloučení: 9:9. Využití přesilovek: 0:2.

Sestava Českého Krumlova: Spáčil (Pícha) – Hakl, Berný, Michalec, Fučík, Korytar, Sumerauer, Šuhaj, Andrle, Machálek, Kozák, Kadlec, Svěchota, Lamač, Ferebauer, Klíma.

Českokrumlovští hokejisté zahájili sezonu domácí výhrou 6:2 nad Vimperkem. V dalším kole padli ve Strakonicích 4:6 a k utkání do Božetic odjížděli v roli favorita. Jejich nedělní soupeř nejprve prohrál 0:17 s Milevskem a v minulém kole 4:8 ve Veselí nad Lužnicí.

Slavoj si z utkání s Božeticemi odvezl tři body, ale spokojenost s jeho hrou nepanovala. „Do zápasu jsme vstoupili vlažně, bez zápalu a víceméně jsme tak odehráli celý zápas. Jediné pozitivum jsou tři body. Náš výkon byl bezkrevný, nebojovný, nedisciplinovaný,“ hodnotil výkon svého týmu českokrumlovský trenér Vilém Migl.

Spokojený samozřejmě nebyl ani jeho asistent. „Do Milevska jsme dorazili téměř kompletní a očekával jsem, že si se soupeřem poradíme. Domnívám se, že máme kvalitnější a hokejovější kádr než náš soupeř, ale zápas ukázal, že bez osobní zodpovědnosti a především bez maximálního nasazení se dobrý výkon prostě neobejde. Božetický tým zaslouží pochvalu za to, že se dvakrát dokázal vrátit výsledkově do zápasu a až do úplného konce sahal po vyrovnání. Viděli jsme skoro čtyřminutovou power play ze strany Božetic a celkově byl zápas z jejich strany bojovný. Z naší strany je jediným pozitivem zisk tří bodů do tabulky,“ komentoval utkání asistent trenéra Českého Krumlova Miroslav Lukeš.

Ten ještě přidal k utkání jednu osobní poznámku: „Přestože zápas nebyl nijak vyhrocený a sporných momentů bylo minimálně, tak nejslabším článkem zápasu byl hlavní rozhodčí. Nešlo až tak o jeho verdikty, které si netroufnu hodnotit, ale o jeho arogantní chování vůči střídačkám, respektive vůči trenérům konkrétně. Osobně rozumím emocím trenérů i hráčů, kteří dělají sport, chtějí vyhrávat a k tomu emoce prostě patří, ale neumím pochopit, jaké emoce vedou hlavního rozhodčího k tomu, aby arogantně urážel trenéry a vedení týmu. Pokud by si stejné věci dovolil vůči rozhodčímu hráč, tak bude okamžitě potrestán vyloučením a to je z pohledu pravidel zcela jasné. Ale kdo potrestá za stejné chování rozhodčího, vůbec netuším. Je to smutné právě u rozhodčích, kteří jako jediní ze všech ze zápasu rámci naší soutěže za svou činnost berou odměnu.“

Po výhře na ledě Božetic jsou hkejisté Českého Krumlova aktuálně na čtvrtém místě tabulky. V příštím kole doma v neděli 15. října od 17 hodin hostí Jindřichův Hradec.