/FOTOGALERIE/ Hokejová Krajská liga má o víkendu na programu své osmé kolo. Hráči Českého Krumlova by si rádi vylepšili svou bilanci pouhých dvou výher, ale nebude to jednoduché. V neděli přijede lídr tabulky z Milevska.

Hokejisty Českého Krumlova čeká těžký souboj s Milevskem. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Krajská liga rychle ukrajuje kolo po kole ze své základní části a rychle se blíží její polovina. Hokejisté Českého Krumlova na tom nejsou vůbec dobře, se šesti body si drží osmou příčku, která zaručuje poslední místenku pro play off osmi nejlepších. Čeká je tedy ještě hodně práce, aby se do vyřazovací části dostali.

První překážkou jim bude v neděli 12. listopadu od 17 hodin soupeř z Milevska. A překážka to bude hodně vysoká a těžká. Milevsko v sedmi zápasech ztratilo jediný bod při výhře v prodloužení nad Hlubokou. Ale že je to soupeř, se kterým se dá hrát, ukázalo v minulém kole Veselí nad Lužnicí. To vedlo v Milevsku po první třetině 4:1, nicméně lídr tabulky dokázal utkání otočit.

V opačné situaci byli před týdnem hráči Českého Krumlova. Ti na píseckém ledě čtyřikrát vedli nad Radomyšlí, ale domácí Sokol v poslední třetině zápas otočil a zvítězil 5:4. Tato porážka hodně mrzí. Slavoj se mohl v případě bodového zisku držet středu tabulky, takto ho naopak hráči Radomyšle bodově srovnali. Ale minulé kolo je dávno zapomenuto a nyní hurá na Milevsko. "Přijďte nám pomoci lídra porazit," vzkazují hokejisté fanouškům.

Ostatní zápasy 8. kola: Vimperk - Veselí (S, 15.30), Strakonice - Radomyšl (S, 17), Jindřichův Hradec - Soběslav (S, 18.15), Božetice - Kluboká (N, 17).

Aktuální tabulka má tuto podobu.