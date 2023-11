/FOTOGALERIE/ V osmém kole hokejové Krajské ligy přivítali hráči Slavoje Český Krumlov na svém ledě lídra z Milevska. Po první třetině to vypadalo na vyrovnaný souboj, nakonec domácí inkasovali deset branek.

Hokejová KL: Č. Krumlov - Milevsko. | Video: Miroslav Lukeš

Slavoj Český Krumlov - HC Milevsko 4:10 (0:0, 3:8, 1:2)

Branky: 21:06 J. Anderle (J. Šuhaj), 36:33 L. Sumerauer (I. Gallistl, J. Krcho), 38:30 L. Sumerauer (J. Krcho, M. Klíma), 46:10 J. Berný (M. Klíma, F. Hakl) - 24:35 M. Masopust (M. Přívozník), 25:59 D. Svoboda (J. Březina, T. Vochozka), 27:06 F. Januška (P. Chocholoušek, D. Blažek), 28:23 V. Krcho (M. Masopust, J. Janoch), 31:57 J. Suchan (F. Hubáček), 36:04 P. Chocholoušek (F. Hubáček), 37:24 J. Suchan (T. Vochozka, D. Svoboda), 37:46 D. Svoboda (J. Suchan, T. Vochozka), 51:27 J. Suchan (M. Masopust, J. Kohout), 54:19 M. Přívozník (J. Janoch, J. Kohout). Vyloučení: 8:4. Využití: 0:2, Oslabení: 0:2. Rozhodčí: Jílek - Knor, Loucký.

Sestava Č. Krumlova: Spáčil (29. Pícha) - Fučík, Šimek, Berný, Hakl, Lamač - Gallistl, Ferebauer, Anderle, Fučík Miroslav, Šuhaj - Kozák, Štěrba, Krcho, Klima - Sumerauer, Kalista.

Hokejová Krajská liga rychle pádí do poloviny základní části a hráčům Českého Krumlova se začínají soupeři pomalu vzdalovat. Mají na kontě pouze dvě výhry nad Vimperkem a posledními Božeticemi. Sice si drží osmé místo, které na konci základní části znamená místenku v play off, ale také nejsilnějšího soupeře do vyřazovacích bojů.

V neděli hostili Českokrumlovští lídra tabulky z Milevska a bylo jasné, že to bude obrovsky složité. Po první třetině to vypadalo ještě nadějně, ale pak přišla sprcha. "K zápasu jsme byli připraveni opět téměř v kompletní sestavě. Navíc se do zápasu již zapojil zkušený obránce Roman Štěrba. Celá první třetina byla velice slušná z pohledu dodržování nastavené taktitky. Do druhé třetiny jsme vstoupili výborně a dali první gól zápasu. Od té chvíle se však vše zhroutilo a ve finále to skončilo debaklem 4:10 a v naší bráně se vystřídali oba dva gólmani," shrnul utkání domácí asistent trenéra Miroslav Lukeš.

OBRAZEM: Derby hokejové Krajské ligy zvládl lépe favorit ze Strakonic

Bilance dvou výher a šesti porážek začíná být alarmující. "V kabině už je opravdu špatná atmosféra a vrcholem je to, že se chyby hledají vždy někde jinde než u sebe. Nechce se mi dělat to samé, tak je nutné si přiznat, že chyby jsou také u nás trenérů. Nejsme schopni donutit hráče, aby dodržovali taktické pokyny a vyvarovali se individuálních chyb. Zápasy, jak jdou za sebou, tak se hodně špatných věcí opakuje stále dokola. Už několikrát se změnila sestava. Snažíme se měnit tréninky, taktiku a vše, co se dá ovlivnit a změnit. Výsledky se bohužel nedostavují a herní projev se také nezlepšuje. Nedivil bych se vedení klubu, kdyby nás vyměnilo. V kraji se takové věci moc nestávají, ale je to řešení, které se určitě nabízí," doplnil Miroslav Lukeš.

Výsledky ostatních zápasů: Vimperk - Veselí 2:3, Strakonice - Radomyšl 4:1, Jindřichův Hradec - Soběslav 1:4, Božetice - Hluboká 3:11.

Aktuální tabulka má tuto podobu.

V posledním kole první poloviny základní části zajíždí hráči Českého Krumlova v sobotu 18. listopadu do Veselí nad Lužnicí.