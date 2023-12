/FOTOGALERIE/ Hokejová krajská liga neúprosně běží kupředu a hráči Českého Krumlova stále nemohou nastartovat motory, aby se posunuli do klidných míst zaručujících play off. Naopak jsou stále mimo osmičku a po porážce od Strakonic je situace opět složiější.

Ani ve druhém vzájemném utkání sezony českokrumlovští hokejisté v duelu se Strakonicemi nebodovali. | Foto: Jan Škrle

Slavoj Český Krumlov - HC Strakonice 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 11:32 J. Michalec (J. Vondřich, M. Břečka), 15:45 F. Hakl (J. Anderle, M. Břečka), 45:32 J. Berný (M. Břečka) - 6:06 P. Šebesta (O. Dlouhý), 13:16 A. Novák (R. Prušák), 35:22 L. Kantor (J. Jiřinec, A. Řehoř), 44:09 D. Babor (F. Vaněček), 46:22 D. Babor (F. aněček, 59:54 P. Lukeš (O. Dlouhý, D. Kovář). Rozhodčí: Ondřej - Lutovský, Lang.

Sestava Strakonic: Spáčil - Gallistl, Kozák, Bednařík, Břečka, Šimek, J. Fučík, Kalista - Klíma, Sumerauer, Krcho - Bervý, Vondřich, Michalec - Hakl, Anderle, Svěchota.

Výhrou se mohli domácí posunout do osmičky, která po skončení základní části sehraje play off. Do utkání šli povzbuzeni výhrou 4:3 v prodloužení ve Vimerku. Strakonickým chtěli oplatit orážku z první části soutěže.

"Naše představa o výsledku utkání byla samozřejmě úplně jiná," začal hdnocení utkání asistent domácího trenéra Vilém Migl a pokračoval: "Ač to v první třetině nebyl ani z jedné strany nijak kvalitní hokej, tak pro nás skončila příznivým výsledkem. Ve druhé třetině jsme si vypracovali nějaké šance, ale trápí nás koncovka. Neproměněné šance pak byly ve třetí třetině důvodem bodové ztráty. Měli jsme tam dvě velké šance na vyrovnání, ale nedali je a naopak na druhou stranu inkasovali. V závěru utkání si již Strakoničtí dvoubrankové vedení pohlídali a těsně před koncem jsme dostali ještě šestý gól."

Domácí tak nenavázali na minulé kolo a znou se dostávají pod deku. "Nemůžeme být spokojeni. Trápí nás lepší hokejovost a souhra. Celkově je špatné i rozpoložení jednotlivců a na ledě pak vázne kombinace a hokejovost. Je to strašně upracované, na každý gól se nadřeme a na druhé straně lehce inkasujeme," popsal současnu situaci Vilém Migl a pokračoval: "Pro nás to byl velmi důležitý zápas. I když to tak výsledkově nevypadá, tak to byl hratelný soupeř. Za předvedenou hru jsme si však body nezasloužili."

V dalším kole hostí Český Krumlov poslední Božetice a měl by si z ledu "sebrat" povinné body a tím dolepit bodovou ztrátu na osmičku. Tak věřme, že to nebude zbytečné trápení.

Výsledky ostatních zápasů: Hluboká - Vimperk 5:2, Soběslav - Radomyšl 1:6, Božetice - Veselí nad Lužnicí 1:8. Utkání J. Hradec - Milevsko bylo odloženo.

Aktuální tabulku najdete ZDE.