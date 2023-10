/FOTOGALERIE/ Šesté kolo hokejové Krajské ligy přineslo zajímavé derby mezi Slavojem Český Krumlov a Hlubokou nad Vltavou. Postavili se proti sobě v řadě případů hokejisté, kteří ještě v minulé sezoně hájili barvy Samsonu České Budějovice.

Hokejová KL: Český Krumlov - Hluboká nad Vltavou 3:6 (0:1, 2:2, 1:3). | Foto: Miroslav Lukeš

Slavoj Český Krumlov - Hluboká nad Vltavou 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)

Branky: 26:24 M. Klíma (J. Krcho, L. Sumerauer), 27:37 D. Lamač (J. Vondřich, I. Gallistl), 41:35 I. Gallistl (J. Vondřich, J. Anderle) - 14:39 M. Hanzal (D. Nedorost, L. Matys), 26:50 P. Škopek (M. Michel, J. Melichar), 33:41 L. Matys (M. Hanza), 42:40 J. Formánek, 47:23 L. Matys (E. Bahula), 58:15 J. Melichar. Vykoučení: 8:7. Bez využití. Rozhodčí: Ondřej - Dančišin, Kopřiva.

Sestava Č. Krumlova: Pícha (Spáčil) - Fučík, Korytar, Berný, Hakl, Michalec - Klíma, Ferebauer, Krcho, Vondřich, Lamač - Kozák, Gallistl, Ferebauer, Šuhaj, Anderle - Kalista.

Po ne příliš přesvědčivých výkonech v minulých zápasech a vysoké porážce v Soběslavi 2:7 tentokrát podali hokejisté Českého Krumlova podstatně kvalitnější výkon. Třikrát dokázali odpovědět na vedení favorita vyrovnáním a bojovali o body až do samotného závěru utkání. Poslední branku domácí dostali při vlasní power play, když se snažili stáhnout dvoubrankový náskok soupeře.

"Hluboká přijela i s Martinem Hanzalem a Davidem Nedorostem v sestavě a jejich formace byla dle mého názoru rozdílová. Podle mne jsme odehráli náš nejlepší zápas z pohledu taktiky a nasazení. Bohužel to na body nestačilo. Celý zápas bylo skóre vyrovnané, až ve třetí třetině soupeř odskočil o dva góly a poslední dal do naší prázdné brány, když jsme zkoušeli v závěru hru šest na pět," shrnul utkání asistent trenéra domácích Miroslav Lukeš a pokračoval: "Z Milevska se nám do týmu vrátil Josef Krcho a byl na ledě vidět. Od jeho příchodu si slibuju zvýšení produktivity i agresivity ve hře. Věřím, že pokud budeme takové výkony opakovat i v dalších zápasech, tak se dostaví i výsledkový efekt. Musíme tvrdě pracovat při trénincích a ono se nám to vrátí."

Motor se zadřel a po hodně rozpačitém výkonu prohrál i v Olomouci

"Měli jsme velice dobrý začátek zápasu a na úvod si vypracovali i pár gólových šancí, ale bohužel je neproměnili. To podle mne mělo i vliv na konečný výsledek. Myslím, že jsme odehráli víceméně vyrovnané utkání a o výsledku rozhodla lepší produktivita hostujícího týmu, který dokázal potrestat naše hrubé individuální chyby. Pozitivní je to, že jsme i se silným soupeřem z popředí tabulky drželi po celý zápas krok a věřím, že se zlepšení naší hry, projeví v následujících utkáních," doplnil k duelu trenér Vilém Migl.

Ostatní výsledky 6. kola: Strakonice - Soběslav 2:1, Veselí nad Lužnicí - Radomyšl 9:2, Vimperk - Milevsko 2:8, Božetice - Jindřichův Hradec.

Tabulka soutěže se začíná rozdělovat a Slavoj Český Krumlov zůstává se šesti body v její spodní polovině.