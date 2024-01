/FOTOGALERIE/ Krajská liga ledních hokejistů rychle spěchá do závěru své základní části. Madvědi z Českého Krumlova stále bojují o účast v play off. Aby se mu přiblížili, musejí nyní v neděli porazit Sokol Radomyšl.

Hokejisty Českého Krumlova čeká důležitý souboj s Radomyšlí | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Tři kola před koncem základní části je v souboji o play off vše jasně rozdané. O osmou příčku prakticky bojují jen celky Českého Krumlova a Radomyšle, které se nyní potkají ve vzájemném souboji a českokrumlovském ledě. Pro domácí vede naděje na play off jen přes výhru, program posledních dvou kol totiž nahrává jejich soupeři.

V první vzájemném utkání vyhrála na svém ledě Radomyšl 5:4. V odvetě si brousí zuby na výhru Českokrumlovští. "Nyní již musíme koukat pouze před sebe, což jsou domácí zápasy s Radomyšlí a Veselím. To jsou stěžejní duely. Mezi tím jedeme do Milevska, kde se o bodech asi dá těžko přemýšlet. Ale teď musíme hledět na Radomyšl. Pokud si chceme ještě letos zahrát v play off, tak je to pro nás stěžejní zápas," uvedl k dalšímu programu asistent trenéra Českého Krumlova Vilém Migl.

A Vilém Migl velmi dobře ví, o čem hovoří. Radomyšl má totiž v posledních dvou kolech výhodnější los. Nejprve hraje doma okresní derby se Strakonicemi a v posledním kole jede do Božetic, které jsou bez bodu poslední. A se vší úctou k hráčům Božetic, v zápase proti nim se tak trochu s body počítá.

V minulém kole ani jeden ze soupeřů nebodoval. Českokrumlovští si přivezli čtrnáct branek z Hluboké, Radomyšl doma podlehla Veselí nad Lužnicí 2:5.

Aktuální tabulka má tuto podobu.