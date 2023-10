Branky: 10:00 J. Nevšímal (J. Žákovský, J. Kubeš), 12:24 J. Nevšímal (M. Hák, J. Kubeš), 19:47 D. Šrubař (J. Kubeš, M. Hák), 24:33 V. Slabý, 35:45 V. Slabý (J. Nevšímal, 42:44 J. Kubeš (J. Žákovský, D. Šrubař), 47:25 M. Hák (D. Šrubař, J. Žákovský) - 31:27 J. Vondřich (F. Hakl, D. Lamač), 43:10 I. Gallistl (L. Sumerauer). Vyloučení: 4:5. Využití přesilovek: 1:0. Oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hamr - Kopřiva, Knor.

Sestava Českého Krumlova: Pícha (Spáčil) - Fučík, Korytar, Anderle, Hakl, Michalec - Machálek, Kozák, Sumerauer, Vondřich, Lamač, Ferebauer - Gallistl, Klíma, Berný.

Hokejisté Českého Krumlova zatím v této sezoně doma porazili Vimperk 6:2 a zvítězili na ledě Božetic 7:5. V dalších dvou zápasech ve Strakonicích a doma s J. Hradcem padli. Statistiky si chtěli vylepšit v Soběslavi, ale soupeř byl proti.

"Před zápasem jsme si jasně určili taktiku. Byli jsme schopni ji dodržovat vždy jen určitou část zápasu. Jakmile jsme od nastavené taktiky ustoupili, tak jsme byli potrestáni. Přesto jsme si do poloviny zápasu vytvořili minimálně tři jasné příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Jakmile se skóre výrazněji překlopilo ve prospěch domácích, tak už jsme neměli morální ani fyzickou sílu to zvrátit. Soběslav zaslouží kredit za to, jakým způsobem se aktualně prezentuje. Hraje rychlý hokej založený na technických dovednostech svých hráčů. Největší jejich sílu vidím v kreativních obráncích," hodnotil utkání českokrumlovský asistent trenéra Miroslav Lukeš a dodal: "Po zápase jsme ještě dlouho seděli v kabině a řešili naší aktuální situaci, která je bohužel hodně nepříjemná."

Ostatní výsledky 5. kola: Radomyšl - Milevsko 2:5, Veselí - Hluboká 5:4, Jindřichův Hradec - Strakonice 1:5, Božetice - Vimperk 0:3.

V aktuální tabulce Krajské ligy patří Českému Krumlovu sedmé místo.

V dalším kole Krajské ligy přijede do Českého Krumlova nepříjemný celek Hluboké nad Vltavou. Hraje se v neděli 29. října od 17 hodin.