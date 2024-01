/FOTOGALERIE/ Nic jiného než vítězství nemohli chtít hokejisté Českého Krumlova z duelu Krajské ligy se Soběslaví, pokud chtěli ještě výraznějšm způsobem zasáhnout do boje o play off. To se jim povedlo a slaví vysokou výhru.

Hokejisté Českého Krumlova porazili Soběslav 7:2. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Slavoj Český Krumlov - Spartak Soběslav 7:2 (3:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Anderle (Bednařík), 15. Anderle (Sumerauer, Klíma), 15. Michalec (Lukeš), 24. Berný (Gallistl), 34. Anderle (Klíma, Sumerauer), 38. Klíma (Anderle, Sumerauer), 51. Klíma (Lukeš, Vondřich) – 13. Šimák (Pánek, Máca), 31. Nevšímal (Slabý). Vyloučení: 6:6. Využití přesilovek: 1:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Lukáš - Kubeš, Klimeš.

Sestava Českého Krumlova: Spáčil - Kalista, Gallistl, Bednařík, Taraba, Ferebauer, Molnár, Kutiš - Berný, Vondřich, Šťastný, Rizák, Lukeš, Klíma, Anderle, Sumerauer, Michalec.

Poslední mistrovské utkání sehráli českokrumlovští hokejisté 10. prosince, kdy doma porazili Božetice. Následný duel v Jindřichově Hradci byl odložen, a tak měli skoro měsíc pauzu. "Zápas pro nás byl vítanou změnou. Hodně jsme trénovali a mezi svátky dokonce dvakrát dvoufázově. Snažili jsme se zkrátka udělat něco proto, abychom závěrečnou fázi základní části zvládli," vrátil se k měsíci volna asistent trenéra Vilém Migl.

A pauza přišla evidentně hráčům k duhu. "Neměli jsme fyzicky žádné problémy, naopak jsme s přibývajícím časem stále více přebírali iniciativu. V první třetině bylo vidět, že nejsme rozehraní a ta patřila herně Soběslavi. Soupeř byl hokejovější, měl i více šancí, ale my vytěžili z minima maximum a na druhé straně nás podržel gólman Spáčil. Od druhé třetiny jsme měli pasáže, kdy jsme měli navrch a vyjádřili to dalšími brankami. V závěrečné třetině jsme i v relativně improvizované sestavě výsledek podrželi a pohlídali si, aby se Soběslav nepřiblížila na dostřel," shrnul utkání Vilém Migl.

Již v minulém zápase museli do výstroje trenér Kamil Šťastný a druhý asistent Miroslav Lukeš. To platilo i tentokrát. Sestava tedy stále není ideální. "Nastoupil ke svému prvnímu duelu za chhlapy šestnáctiletý Rizák, Kutiš šel na led, když rok nehrál, první zápas za chlapy hrál i Taraba. Oba mladíci jsou odchovanci Krumlova. Taraba, jelikož nemáme juniorku, hraje v DDM České Budějovice, Rizák je dokonce ještě dorostenec. Dá se říci, že hráli všichni, kdo měl ruce a nohy a na střídačce jsem zůstal v civilu sám," uvedl k sestavě Vilém Migl a doplnil: "O to více nás tři body těší."

Výhrou Českokrumlovští tabulku pospojovali a závěr základní části má nový náboj. Až do posledího kola bude o co hrát. Nyní ve čtvrtek jedou hráči k odloženému utkání do Jindřichova Hradce, který má o čtyři body více. Určitě dobrá motivace se na soupeře v tabulce dolepit. "O motivaci je postaránu. Ale uvidíme, v jaké sestavě pojedeme. Odkládalo se kvůli nám, takže jsme museli s náhradním termínem souhlasit. Z důvodu pracovního zaneprázdnění a zranění nevypadá sestava dvakrát dobře, ale musíme se s tím poprat. Věřím, že odjedeme v podobném složení, jako jsme hráli se Soběslaví. Pro nás to bude důležitý zápas pro další vývoj sezony," uvedl k dalšímu utkání asistent trenéra a doplnil: "Že vyhraje Vimperk nad Božeticemi, s tím se počítalo. Potřebovali bychom nyní přivézt nějaký bodík z Hradce, doma porazit Radomyšl a Veselí a zkusit potrápit Hlubokou a Milevsko na jejich ledech. Zamotané to může být až do posledního kola."

Aktuální tabulku najdete ZDE.