/FOTOGALERIE/ V dalším kole Krajské ligy zajížděli hokejisté Českého Krumlova do Písku k utkání s Radomyšlí. Čtyřikrát v utkání vedli, ale nakonec odjeli domů s prázdnou.

Českokrumlovští hokejisté prohráli na ledě Radomyšle 4:5. | Foto: Miroslav Lukeš

Sokol Radomyšl – Slavoj Český Krumlov 5:4 (2:2, 0:1, 3:1)

Branky: 6:41 D. Postl (R. Volf), 18:39 R. Volf (F. Šindelář), 40:36 L. Polák (D. Hohenberger, R. Volf), 48:35 D. Jungbauer (D. Košař, J. Slavík), 53:50 R. Volf (M. Velíšek, D. Hohenberger) - 2:07 F. Hakl, 13.30 F. Hakl (P. Korytar), 33:03 M. Klíma (L. Sumerauer), 46:21 L. Sumerauer A. Kozák, J. Krcho). Vyloučení: 5:5. Využití přesilovek: 1:0. Oslabení: 1:0. Rozhodčí: Vavruška – Tuháček, Mašek.

Sestava Českého Krumlova: Spáčil (Pícha) – Fučík, Korytar, Berný, Hakl, Michalec – Šimek, Ferebauer, Kadlec,Vondřich, Lamač – Kozák, Gallistl, Krcho, Klíma, Sumerauer – Šuhaj, Anderle.

Hokejisté Českého Krumlova naposledy vyhráli ve třetím kole na ledě Božetic. Od té doby počítají pouze porážky. Doma s Jindřichovým Hradcem 2:6, poté v Soběslavi 2:7 a v minulém kole doma s Hlubokou 3:6. Výkon proti Hluboké sliboval, že by to s Radomyšlí mohlo jít. Slavoj také čtyřikrát v utkání vedl, ale nakonec odjížděl bez bodu.

"K zápasu jsme dorazili téměř v kompletní sestavě. Chyběl pro zranění pouze zkušený obránce David Machálek. Byly připraveny tři kompletní pětky a ještě dva útočníci čekali na lavičce na svoji příležitost. Zápas byl vyrovnaný a šance byly na obou stranách. My se snažili poctivě dodržovat nastavený herní systém a v určitých pasážích zápasu se nám docela dařilo. V čem jsme bohužel nebyli konkurence schopní, je proměňování šancí a hra jeden na jednoho. Kvůli těmto nedostatkům jsme zápas prohráli a to i přesto, že jsme v poslední třetině vedli 4:3. Pak jsme dostali gól v naší přesilovce a další v oslabení tři na pět, kdy jsme udělali dva fauly najednou a rozhodčí nás poslal do třech," shrnul utkání asistent trenéra Českého Krumlova Miroslav Lukeš a dodal: "V kabině je cítit velká frustrace, protože prohráváme i zápasy, ve kterých nejsme vyloženě horším týmem. Naději vidím v tom, že minulý týden s týmem začali trénovat další dva zkušení obránci, kteří by opět mohli zlepšit naší hru a také zvýšit konkurenci v sestavě."

Ostatní výsledky 7. kola: Strakonice – Hluboká 1:5, Milevsko – Veselí 5:4, Jindřichův Hradec – Vimperk 4:6, Soběslav – Božetice 11:1.

Aktuální tabulka má zuto podobu.