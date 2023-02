Úvodní duel souboje čtvrtého a pátého celku po základní části přinesl výhru Spartaku, který si zvýšil sebevědomí rychlým vedením už v druhé minutě a do přestávky přidal ještě jednu trefu. Slavoj tahal za kratší konec a v šancích, které si vytvořil, mu mnohdy chybělo i více důrazu. Na třetí soběslavskou trefu sice v 29. minutě reagoval Klíma, ale když o tři minuty později Kubeš zvýšil na 4:1, začínalo být jasné, kdo se v sérii hrané na vě vítězství ujme vedení.

„V Soběslavi se nám zápas úplně nepovedl. Rychle jsme inkasovali, což nás trochu srazilo, ale i když naše hra pak nebyla špatná, nedokázali jsme proměnit několik slibných šancí a nedokázali se tak se soupeřem dostat do kontaktu. Soběslav si vedení hlídala a vyhrála zaslouženě,“ poznamenal k porážce 1:5 trenér českokrumlovských hokejistů Vilém Migl.

To druhý zápas už byla ze strany jeho svěřenců úplně jiná káva. Nabuzení hráči Krumlova vedli po devíti minutách 2:0 a narostla jim křídla. Po dvou třetinách nebylo při vedení Medvědů 5:0 co řešit a v té závěrečné domácí hokejisté jasnou výhru ještě vyšperkovali. Hattrickem a celkem čtyřmi body se na tom podílel Josef Krcho.

„Do zápasu jsme šli s tím, že se musíme zlepšit po všech stránkách jak při hře dozadu, tak v útoku. Přidali jsme na důrazu, zlepšili pohyb a začali jsme proměňovat naše šance. Od začátku až do konce hráči plnili to, na čem jsme se domluvili a utkání jsme měli pod kontrolou,“ potěšilo kouče Medvědů.

Před oběma soupeři je nyní rozhodující třetí duel, který se bude hrát v Soběslavi v úterý 22. února od 19 hodin. Co je zapotřebí udělat, aby jej hokejisté Slavoje zvládli?

„Chceme předvést výkon plný nasazení a dodržovat náš systém. Když budeme hrát stejně jako naposledy doma a dokážeme eliminovat soupeřovu rychlost a jeho hru, věřím, že můžeme uspět a postoupit,“ podotkl Vilém Migl.

Spartak Soběslav – Slavoj Český Krumlov 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Pauš (Máca, Pánek), 16. Píha (Žákovský, Slabý), 25. Slabý (Máca, Pauš), 32. Kubeš, 52. Pánek (Máca, Slabý) – 29. Klíma (Hakl).

Rozhodčí: Jílek, Novotný – Klimeš, Soukup. Vyloučení: 7:8, navíc Štěrba (ČK) 5 minut + do konce. Využití: 2:1. Diváci: 333.

Slavoj Český Krumlov – Spartak Soběslav 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 5. J. Krcho, 9. Hakl, 23. V. Krcho (Kadlec, Gallistl), 37. Klíma (Kadlec), 40. J. Krcho (V. Krcho), 41. Anderle (V. Krcho, J. Krcho), 53. Michalec (Hakl), 59. J. Krcho (V. Krcho, Michalec) – 58. Pauš (Máca). Rozhodčí: Hamr, Lukáš – Bušta, Hron. Vyloučení: 9:6, navíc Kučera (Sob.) 5 minut + do konce. Využití: 1:0. Diváci: 187.

Stav série: 1:1.

Další výsledky čtvrtfinále play off krajské ligy

Samson Č. Budějovice - Radomyšl 6:1 a 7:6. Konečný stav série: 2:0.

Milevsko - Strakonice 5:2 a 5:4 SN. Konečný stav série: 2:0.

Hluboká nad Vltavou - Veselí nad Lužnicí 8:1 a 3:4 PP. Stav série: 1:1.